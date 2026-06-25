Trump spune că Volodimir Zelenski se descurcă "destul de bine" împotriva Rusiei. Friedrich Merz: "E momentul negocierilor de pace"

Trump spune că Zelenski "se descurcă destul de bine" în războiul cu Rusia iar Merz susține că a venit momentul negocierilor de pace. Foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump a declarat că omologul său ucrainean Volodimir Zelenski se descurcă "destul de bine" în fața Rusiei, în războiul declanșat de Moscova în urmă cu mai bine de patru ani, relatează The Guardian.

Este o nouă schimbare de discurs a liderului de la Washington față de Kiev, ce diferă radical de momentul din 28 februarie anul trecut, când Trump i-a spus lui Zelenski în Biroul Oval că "nu are cărți în mână" împotriva Rusiei și l-a dat afară de la Casa Albă.

Miercuri, președintele SUA le-a spus jurnaliștilor că liderul ucrainean "se descurcă, cel puțin" în fața agresorului rus.

"Mulți oameni mor de ambele părți, dar cred că (Zelenski) se descurcă destul de bine", a subliniat el.

Trump și Zelenski s-au întâlnit cel mai recent în timpul summit-ului G7 desfășurat săptămâna trecută la Evian, în Franța.

Acolo, liderii celor mai puternice state pe plan economic și militar au convenit să intensifice presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului.

Merz propune ca NATO să finanțeze Ucraina

Cancelarul german Friedrich Merz a propus miercuri, la Berlin, o inițiativă ce ar presupune ca NATO să ofere un angajament ferm de finanțare pentru Ucraina la summit-ul programat la Ankara în iulie, relatează Agerpres, care citează EFE.

"Vrem să transmitem la Ankara un semnal clar de sprijin pentru Ucraina. Guvernul (german) propune ca, în calitate de aliați europeni ai NATO, să oferim Kievului un angajament ferm de finanțare", a declarat cancelarul după o întâlnire la care au participat omologii săi din Italia, Polonia și Marea Britanie, precum și președintele Franței.

"Mai putem adăuga că, de la summitul G7 de la Evian, există o unitate transatlantică așa cum nu s-a mai văzut de mult timp. Sperăm ca Moscova să tragă concluziile potrivite din aceasta. A venit momentul să începem negocierile de pace", a indicat Friedrich Merz.

Macron: SUA și aliații europeni avansează într-o direcție comună

Președintele francez Emmanuel Macron a făcut, și el, referire la apropierea dintre europeni și americani, inclusiv în ceea ce privește disponibilitatea SUA de a crește presiunea asupra Rusiei.

"Cred că ceva foarte important care s-a întâmplat în ultimele zile este clarificarea poziției noastre comune", a declarat șeful statului francez.

"Faptul că, pentru prima dată în 18 luni, toți membrii G7 au semnat un text comun, iar Statele Unite susțin împreună cu noi integritatea teritorială a Ucrainei, precum și protecția infrastructurilor sale și sunt, de asemenea, dispuse să impună sancțiuni împotriva Rusiei, arată că avansăm într-o direcție comună", a explicat el.