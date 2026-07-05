Cum a încercat Putin să îl întoarcă pe Trump împotriva lui Zelenski și a aliaților europeni înaintea summitului NATO de la Ankara

3 minute de citit Publicat la 17:32 05 Iul 2026 Modificat la 17:33 05 Iul 2026

Putin încearcă constant să-l influențeze pe Donald Trump, cunoscut pentru faptul că e susceptibil la laude și vorbe goale. Foto: Getty Images

Dictatorul rus, Vladimir Putin, a vorbit cu Donald Trump la telefon, pe 4 iulie, într-un apel telefonic care a durat aproape 90 de minute și în care liderul de la Casa Albă s-a oferit din nou să medieze pentru o încheiere a războiului din Ucraina, conform ministerul de externe rus, scrie CNN, duminică.

Conversația telefonică a avut loc chiar înainte de summitul NATO crucial de la Ankara, care urmează să înceapă marți și în condițiile în care forțele invadatoare ruse fac eforturi să ocupe cât mai mult din regiunea Donbas.

Între timp, Ucraina continuă atacurile tot mai îndrăznețe împotriva infrastructurii energetice rusești.

Putin l-a lingușit pe Trump

Putin a sunat pentru a-l felicita personal pe Trump „și pe întreg poporul american pentru această sărbătoare semnificativă”, adică aniversarea de 250 de ani de independență și statalitate americană.

Conversația, a patra doar în acest an a fost „similară cu o discuție de afaceri și foarte constructivă”, a mai transmis diplomația lui Putin, adăugând că Trump și-a „reafirmat deschiderea de a facilita o încetare a ostilităților cât mai rapidă”.

„Partea rusă a accentuat din nou că preferă o rezolvare diplomatică și politică a conflictului”, a mai transmis statul agresor. Rușii au mai susținut și că „Kievul și sponsorii săi europeni vor să prelungească și să escaladeze conflictul”.

„Președintele (dictatorul rus – n. red.) nostru a prezentat realitățile de pe câmpul de luptă, acolo unde Forțele Armate Ruse avansează cu încredere” (fals, rușii au suferit pierderi nete de teritoriu în acest an, ca urmare a atacurilor eșuate și a contra-atacurilor ucrainene – n. red.).

Ulterior, și Volodimir Zelenski a spus că a avut o discuție telefonică „foarte bună” cu Trump, sâmbătă.

„Există o șansă reală să putem pune capăt acestui război, iar determinarea Americii este decisivă”, a spus președintele ucrainean.

Afirmațiile Rusiei privind Donețk-ul

Kremlinul susține de mult timp că războiul se va încheia doar după ce Rusia va ocupa întregul Donbas din estul Ucrainei. În acest weekend, regimul de la Kremlin a afirmat că a preluat controlul asupra orașului Kostantinivka, din regiunea Donețk, iar ministerul rus de externe a descris acest lucru drept „un moment important”.

Armata ucraineană a declarat pentru CNN că mici grupuri de soldați ruși au pătruns în oraș, însă continuă operațiunile de contracarare a grupurilor de sabotaj.

„Apărătorii ucraineni continuă să își mențină pozițiile pe aliniamentele stabilite”, a adăugat armata.

O unitate care luptă în oraș a publicat imagini cu militarii săi aflați acolo și a afirmat că declarația Rusiei este „dezinformare menită să creeze iluzia unui succes”.

„Este doar o altă minciună rusească, o încercare de a produce un subiect de presă”, a declarat Zelenski, sâmbătă.

În ultimele luni, forțele ucrainene au recucerit o parte din teritoriul din sudul țării, iar avansurile rușilor s-au redus pe fondul pierderilor grele.

„Afirmațiile exagerate ale lui Putin și ale comandamentului militar rus privind performanțele Rusiei pe front fac parte dintr-o narațiune care urmărește să prezinte victoria Rusiei în Ucraina drept inevitabilă și liniile ucrainene de apărare drept în colaps”, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), un centru de analiză cu sediul la Washington.

Ucraina a intensificat, de asemenea, în ultimele săptămâni atacurile cu rachete și drone asupra infrastructurii rusești importante, inclusiv asupra rafinăriilor, porturilor și fabricilor militare.

Sâmbătă, drone ucrainene au lovit un terminal petrolier din Sankt Petersburg, despre care Zelenski a spus că „aduce venituri pentru războiul Rusiei”.

Potrivit armatei ucrainene, în ultima lună au fost atacate opt rafinării rusești, iar peste 60 de rezervoare de stocare au fost distruse sau avariate grav.

Dronele ucrainene au țintit și obiective de alimentare cu combustibil și energie din Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014. Imagini satelitare publicate de ISW arată că noaptea se văd acum mult mai puține lumini electrice în Crimeea decât acum un an.