Provocarea lui Zelenski pentru Putin, după ce rușii au susținut că au cucerit Konstantinivka: „Să se întâlnească cu mine acolo”

1 minut de citit Publicat la 21:41 04 Iul 2026 Modificat la 21:41 04 Iul 2026

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Volodimir Zelenski a dezmințit susținerea lui Vladimir Putin conform căreia orașul Konstantinivka din regiunea Donețk ar fi fost ocupat de trupele armatei ruse invadatoare și a spus că dictatorul rus minte „pentru a primi atenție media”, informează Kyiv Independent. Președintele ucrainean l-a provocat pe Putin să se întâlnească cu el în Konstantinivka.

„Sigur că nu este adevărat. Este pur și simplu încă o minciună rusească menită să mai genereze niște știri”, a spus președintele ucrainean într-o discuție cu cancelarul Friedrich Merz.

„Dacă așa e și Konstantinivka chiar e sub controlul rușilor, atunci cu siguranță că Putin n-ar avea nicio problemă să se întâlnească cu mine acolo și să găsim soluția diplomatică pentru încheierea războiului”, l-a provocat Zelenski pe dictatorul de la Moscova.

Într-o declarație pentru Ukrainska Pravda, purtătorul de cuvânt al armatei ucrainene, Andri Kovalev, a spus că au fost niște infanteriști ruși care au reușit să pătrundă în oraș, că situația este dificilă, dar că orașul rămâne sub controlul Forțelor Armate Ucrainene.

Trupele ucrainene continuă să-și mențină pozițiile pe anumite linii, apărând orașul și împrejurimile sale în timp ce realizează operațiuni de contra-sabotaj, a spus Kovalev.

„Pe 3 iulie, inamicul a lansat 11 asalturi în direcția respectivă, însă nu a obținut niciun succes. În schimb, inamicul recurge din nou la răspândirea unor dezinformări și falsuri grosolane, inclusiv prin declarațiile celor mai înalți oficiali”, a declarat el pentru Ukrainska Pravda.

Generalul Valeri Gherasimov, șeful Statului Major rus, a susținut, la rândul său, că orașul a intrat sub control rusesc. El a descris localitatea, care avea cândva 67.000 de locuitori, drept „unul dintre principalele noduri defensive din zona fortificată Sloviansk-Kramatorsk-Kostiantinivka”.

Aceste orașe formează așa-numita „centură de fortărețe”, care rămâne principalul obstacol în calea ambiției de lungă durată a Rusiei de a cuceri întregul Donbas. Zona este scena unor lupte intense, iar forțele ruse au pătruns în Kostiantinivka luna trecută.

La începutul lunii iunie, conducerea Corpului 19 Armată, responsabil de apărarea orașului, transmitea că peste o sută de militari ruși se aflau în zona urbană a Kostiantinivkăi.