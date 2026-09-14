Alexandru Nazare, vehiculat ca premier, mesaj despre economia României: „Direcția este, pentru prima dată de mult timp, cea bună”

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Sursa foto: Agerpres

Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor și unul dintre numele vehiculate pentru funcția de premier, spune că România a început să corecteze dezechilibrele acumulate în ultimii ani. El susține că scăderea inflației și reducerea deficitului arată că direcția este bună, dar avertizează că procesul trebuie continuat și că țara nu își permite să revină la vechiul model bazat pe consum și datorie.

„Drumul nu s-a terminat și nu va fi ușor. Dar direcția este, pentru prima dată de mult timp, cea bună. România nu îşi permite să revină la dezechilibrele de la care a pornit”, a scris Alexandru Nazare într-o postare pe Facebook.

Ministrul interimar al Finanțelor spune că primele rezultate ale corecției începute anul trecut se văd acum în datele economice. Rata anuală a inflației a coborât la 6,2% în august, de la 8,2% în iulie și peste 10% în iunie.

„Este cea mai rapidă decelerare din ultimii ani și, spre deosebire de episoadele anterioare, nu vine dintr-o plafonare administrativă, ci dintr-o corecție reală a echilibrelor economiei. Sunt date care confirmă, în cifre, ceea ce până acum era doar o promisiune”, a transmis Nazare.

El explică faptul că o parte din scădere vine din efectul statistic produs de ieșirea din calcul a scumpirilor din vara trecută, dar spune că restul ține de fundamentele economiei: cerere internă mai temperată, deficit în scădere și costuri de finanțare mai mici.

În august, prețurile de consum, fără combustibili, au scăzut cu 0,08% față de luna precedentă, iar alimentele s-au ieftinit cu 0,7%. Legumele și fructele sunt, potrivit lui Nazare, mai ieftine decât în urmă cu un an.

Presiunea rămasă vine în principal dinspre piața externă a petrolului. Benzina și motorina sunt singurele categorii cu creșteri de două cifre, iar ministrul spune că este vorba despre un factor pe care România nu îl poate controla direct, dar ale cărui efecte pot fi absorbite mai ușor atunci când economia are echilibre interne solide.

Nazare spune că acesta a fost și scopul ajustării începute în vara anului trecut, când a preluat Ministerul Finanțelor într-un moment în care, spune el, „România nu mai avea luxul amânării”.

În primele șapte luni ale acestui an, deficitul bugetar a fost cu 37% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce investițiile publice au crescut cu 15 miliarde de lei.

„Am redus dezechilibrul fără a opri șantierele”, a transmis Nazare.

El atrage atenția și asupra poverii dobânzilor la datoria publică. Aproape jumătate din deficitul din acest an, aproximativ 3% din PIB, reprezintă exclusiv plata dobânzilor acumulate în anii trecuți.

„Sunt bani care nu ajung nici în spitale, nici în școli, nici în autostrăzi. Fiecare punct în minus la costul de finanțare al României înseamnă resurse recuperate pentru astfel de proiecte, care se văd concret.”

Nazare avertizează însă că o inflație de 6,2% rămâne ridicată și că scăderea ritmului de creștere nu înseamnă că prețurile au revenit la nivelurile de dinainte.

Media inflației din ultimele 12 luni este de aproape 9,5%, iar ministrul spune că efectele se văd în continuare în facturi, la raft și în pierderea de putere de cumpărare.

„Ştim că românii resimt în continuare nivelul ridicat al prețurilor și pierderea de putere de cumpărare acumulată în ultimii ani. De aceea, este obligatoriu să continuăm eforturile de corecție.”

„Direcția este cea corectă”

Pentru perioada următoare, Nazare spune că România trebuie să păstreze disciplina cheltuielilor, să respecte țintele asumate și să mute treptat creșterea economică dinspre consum finanțat prin datorie către investiții.

„Direcția este cea corectă, iar datele la zi o confirmă acum, nu doar prognozele. Dezinflația și corecția deficitului sunt două fețe ale aceluiași proces. Continuarea lui înseamnă disciplină pe partea de cheltuieli, respectarea țintelor asumate și mutarea creșterii economice dinspre consum pe datorie către investiții.”

Ministrul interimar al Finanțelor spune însă că ajustarea economică nu trebuie privită ca un scop în sine, ci ca o condiție pentru revenirea încrederii populației și a companiilor.

„O economie nu reporneşte din legi, ordonanțe și nici din comunicări publice. Repornește atunci când oamenii și firmele încep din nou să aibă încredere în ziua de mâine. Când o familie poate face un plan pe doi ani. Când un antreprenor angajează al zecelea om pentru că vede cerere, nu pentru că speră. Când cineva care a amânat o investiție se hotărăște să o facă aici, nu în altă parte.”

Nazare spune că această încredere poate fi recâștigată doar prin predictibilitate, reguli care nu se schimbă peste noapte, ținte respectate și un stat care își plătește facturile la timp.

El susține că dezinflația este, înainte de toate, o veste bună pentru puterea de cumpărare, pentru că, pe măsură ce prețurile cresc mai încet, salariile și pensiile își păstrează mai bine valoarea.

„Înlocuim consumul finanțat pe datorie din anii trecuți prin consum susținut de venituri reale, alături de investiții”, a scris Nazare.

În final, ministrul Finanțelor spune că România are acum șansa de a transforma perioada dificilă din ultimul an într-un punct de relansare.

„Avem acum o șansă pe care nu am mai avut-o de mult: să transformăm un an dificil într-un prilej de restart - energie, industrie, infrastructură, fonduri europene folosite până la ultimul euro, capital românesc care rămâne acasă. Drumul nu s-a terminat și nu va fi ușor. Dar direcția este, pentru prima dată de mult timp, cea bună. România nu îşi permite să revină la dezechilibrele de la care a pornit”.