Hidroelectrica investeşte 296,8 milioane lei pentru baterii de stocare la Porţile de Fier II

Hidrocentrala Porțile de Fier II. Foto: Hepta

Hidroelectrica a anunțat, joi, o investiție de 296,8 milioane lei într-o capacitate de stocare în baterii la C.H.E. Porţile de Fier II, cu o putere instalată de 64 MW şi o capacitate de stocare de 434,76 MWh, potrivit unui comunicat oficial transmis Agerpres.

Proiectul BESS Porţile de Fier II, cea mai mare capacitate de stocare în baterii din portofoliul Hidroelectrica, a fost atribuit ofertantului Synergy Construct.

Ofertantul va colabora cu subcontractanţi/terţi Kseo Enerji Anonim Sirketi, Professional Land Survey, Zoork, Tripol Sistem Construct, Inemko Insaat Elektrik Telekominikasyon Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi, Rogotehnic, ca urmare a parcurgerii tuturor paşilor procedurali de achiziţie publică.

„Pentru Hidroelectrica, tranziţia energetică înseamnă mai mult decât dezvoltarea de noi capacităţi de producţie. Înseamnă să construim infrastructura care ne permite să valorificăm eficient energia regenerabilă şi să răspundem flexibil nevoilor Sistemului Electroenergetic Naţional. Proiectul BESS Porţile de Fier II este un pas strategic în această direcţie şi confirmă angajamentul Hidroelectrica de a investi în tehnologiile care vor defini energia de mâine”, a declarat Iulius-Dan Plaveti, CEO Hidroelectrica.

Capacităţile de stocare vor permite optimizarea profilului de producţie pe parcursul celor 24 de ore, deplasarea energiei către intervalele cu valoare mai ridicată şi creşterea flexibilităţii întregului portofoliu.

„Strategia noastră nu urmăreşte doar adăugarea de noi capacităţi de producţie, ci construirea unui portofoliu echilibrat, flexibil şi rezilient. Capacităţile de stocare ne oferă posibilitatea de a optimiza profilul de producţie pe parcursul celor 24 de ore, de a deplasa energia către intervalele cu valoare ridicată şi de a răspunde mai bine condiţiilor hidrologice şi de piaţă. În acest fel, construim premisele unei profitabilităţi durabile şi ale unei dezvoltări sustenabile a companiei”, a adăugat Iulius-Dan Plaveti.

Proiectul beneficiază de o finanţare de 43,4 milioane lei prin Fondul pentru Modernizare, în cadrul programului „Sprijinirea investiţiilor în dezvoltarea capacităţilor de stocare a energiei electrice (baterii)”, derulat de Ministerul Energiei.

La rândul său, Bogdan Badea, CIO al Hidroelectrica, a prezicat că proiectul a fost demarat de companie în anul 2025.

„Un rezultat pe care merită să îl subliniem: caietul de sarcini prevedea o capacitate minimă de stocare de 256 MWh, iar în urma procedurii de achiziţie publică Hidroelectrica va beneficia de o instalaţie de 434,76 MWh - cu circa 70% mai mult decât cerinţa minimă, conform ofertei câştigătoare, a Synergy Construct. Dincolo de cifre, proiectul confirmă eforturile de hibridizare a portofoliului şi schimbă felul în care putem valorifica energia produsă de Hidroelectrica. Vom putea stoca energia şi o vom putea utiliza atunci când sistemul are mai multă nevoie de ea, optimizând producţia pe parcursul celor 24 de ore şi adăugând mai multă flexibilitate portofoliului nostru”, a menţionat Badea, pe LinkedIn.