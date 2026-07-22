Mihailo Drapatîi, noul comandant al forțelor ucrainene, spune că va intensifica acțiunile de contra-ofensivă pe teritoriu rus

2 minute de citit Publicat la 21:44 22 Iul 2026 Modificat la 21:44 22 Iul 2026

Drapatîi abia ce a fost numit în funcție de președintele Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia Images

Noul comandant al Forțelor Armate Ucrainene, Mihailo Drapatîi, a declarat, miercuri, că a primit sarcina de a intensifica acțiunile de contra-ofensivă și de a desfășura noi operațiuni în interiorul teritoriului Rusiei, relatează Reuters.

Drapatîi abia ce a fost numit în funcție de președintele Volodimir Zelenski, după mai multe zile de proteste provocate de nemulțumirea ucrainenilor în raport cu fostul șef militar al armatei, Oleksandr Sîrski.

„Președintele Ucrainei a stabilit niște obiective clare pentru noi – să continuăm și să intensificăm operațiunile ofensive pe toate palierele, să planificăm operațiuni noi în spatele liniilor dușmanului, să ne dezvoltăm armata și tehnologiile și să amplificăm capacitățile Forțelor Armate ale Ucrainei”, a scris Drapatîi într-un mesaj pe Facebook.

Ucraina și-a accentuat atacurile asupra infrastructurii energetice rusești și a capacităților logistice ale statului agresor.

Generalul-maior Ihor Skibiuk, fost comandant al forțelor aeriene ale Ucrainei, va deveni noul șef al statului major ucrainean, a mai spus Drapatîi.