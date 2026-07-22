Mihailo Drapatîi, noul comandant al forțelor ucrainene, spune că va intensifica acțiunile de contra-ofensivă pe teritoriu rus

„Zelenski i-a ascultat pe protestatari”
Pe străzile din Kiev şi din alte oraşe, oamenii adunați la proteste, ceva rar în timp de război, au cerut demiterea lui Sîrski şi repunerea în funcţie a lui Fedorov.
„Zelenski i-a ascultat pe protestatari", a spus Ilona Ivcenko, în vârstă de 40 de ani, manager de resurse umane care locuieşte în Kiev. „Susţin demiterea lui Sîrski, iar numirea lui Drapatîi a fost alegerea potrivită”, a spus ea.
Miercuri, într-o postare pe Twitter prin care şi-a confirmat plecarea, Sîrski a vorbit de realizările sale pe câmpul de luptă şi reformele întreprinse, inclusiv recucerirea a peste 700 km pătrați de teritoriu ucrainean în acest an.
„Îi predau succesorului meu o armată care nu doar că menţine apărarea, ci se află şi în ofensivă, cu iniţiativă, cu o structură bine definită şi cu oameni care ştiu cum să învingă inamicul”, a spus el.
În ciuda încetinirii avansului rușilor în acest an, trupele Rusiei continuă să avanseze în zone strategice din estul Ucrainei.
Drapatîi preia conducerea într-un moment marcat de tensiuni sociale şi politice crescânde legate de conducerea Ucrainei în timpul războiului şi se va confrunta cu o serie de provocări, inclusiv cu problema delicată a recrutării.
„Un proces de mobilizare practic şi eficient a fost identificat ca prioritate”, a scris Zelenski pe Twitter.
Funcția de ministru al apărării
Zelenski a declarat că el şi Drapatîi au decis modul în care Sîrski şi şeful Statului Major General care îşi încheie mandatul, Andrii Hnatov, vor continua să contribuie la eforturile militare ale Ucrainei, fără a da detalii suplimentare.
Fedorov a salutat numirea lui Drapatîi, deşi soarta sa rămâne incertă. Zelenski a declarat, marţi, că i-a oferit un „post decent” în cadrul aparatului de stat, dar Fedorov afirmase, anterior, că doreşte doar să-şi recupereze vechiul post. O sursă a declarat pentru Reuters că este puţin probabil ca Fedorov să fie numit din nou ministru al apărării.
Zelenski l-a numit pe şeful SBU (serviciul de securitate al Ucrainei), Ievhenii Hmara, în funcţia de ministru interimar al apărării.
Întrebat despre remanierea guvernamentală, purtătorul de cuvânt al dictatorului rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a spus că nu crede că aceasta va duce la schimbări pe câmpul de luptă.