Antena 3 CNN Externe Mihailo Drapatîi, noul comandant al forțelor ucrainene, spune că va intensifica acțiunile de contra-ofensivă pe teritoriu rus

Mihailo Drapatîi, noul comandant al forțelor ucrainene, spune că va intensifica acțiunile de contra-ofensivă pe teritoriu rus

Adrian Dumitru
2 minute de citit Publicat la 21:44 22 Iul 2026 Modificat la 21:44 22 Iul 2026
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Zelenski îi strânge mâna lui Drapatîi la palatul prezidențial din Kiev
Drapatîi abia ce a fost numit în funcție de președintele Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia Images

Noul comandant al Forțelor Armate Ucrainene, Mihailo Drapatîi, a declarat, miercuri, că a primit sarcina de a intensifica acțiunile de contra-ofensivă și de a desfășura noi operațiuni în interiorul teritoriului Rusiei, relatează Reuters.

Drapatîi abia ce a fost numit în funcție de președintele Volodimir Zelenski, după mai multe zile de proteste provocate de nemulțumirea ucrainenilor în raport cu fostul șef militar al armatei, Oleksandr Sîrski.

„Președintele Ucrainei a stabilit niște obiective clare pentru noi – să continuăm și să intensificăm operațiunile ofensive pe toate palierele, să planificăm operațiuni noi în spatele liniilor dușmanului, să ne dezvoltăm armata și tehnologiile și să amplificăm capacitățile Forțelor Armate ale Ucrainei”, a scris Drapatîi într-un mesaj pe Facebook.

Ucraina și-a accentuat atacurile asupra infrastructurii energetice rusești și a capacităților logistice ale statului agresor.

Generalul-maior Ihor Skibiuk, fost comandant al forțelor aeriene ale Ucrainei, va deveni noul șef al statului major ucrainean, a mai spus Drapatîi.

„Zelenski i-a ascultat pe protestatari”

Pe străzile din Kiev şi din alte oraşe, oamenii adunați la proteste, ceva rar în timp de război, au cerut demiterea lui Sîrski şi repunerea în funcţie a lui Fedorov.

„Zelenski i-a ascultat pe protestatari", a spus Ilona Ivcenko, în vârstă de 40 de ani, manager de resurse umane care locuieşte în Kiev. „Susţin demiterea lui Sîrski, iar numirea lui Drapatîi a fost alegerea potrivită”, a spus ea.

Miercuri, într-o postare pe Twitter prin care şi-a confirmat plecarea, Sîrski a vorbit de realizările sale pe câmpul de luptă şi reformele întreprinse, inclusiv recucerirea a peste 700 km pătrați de teritoriu ucrainean în acest an.

„Îi predau succesorului meu o armată care nu doar că menţine apărarea, ci se află şi în ofensivă, cu iniţiativă, cu o structură bine definită şi cu oameni care ştiu cum să învingă inamicul”, a spus el.

În ciuda încetinirii avansului rușilor în acest an, trupele Rusiei continuă să avanseze în zone strategice din estul Ucrainei.

Drapatîi preia conducerea într-un moment marcat de tensiuni sociale şi politice crescânde legate de conducerea Ucrainei în timpul războiului şi se va confrunta cu o serie de provocări, inclusiv cu problema delicată a recrutării.

„Un proces de mobilizare practic şi eficient a fost identificat ca prioritate”, a scris Zelenski pe Twitter.

Funcția de ministru al apărării

Zelenski a declarat că el şi Drapatîi au decis modul în care Sîrski şi şeful Statului Major General care îşi încheie mandatul, Andrii Hnatov, vor continua să contribuie la eforturile militare ale Ucrainei, fără a da detalii suplimentare.

Fedorov a salutat numirea lui Drapatîi, deşi soarta sa rămâne incertă. Zelenski a declarat, marţi, că i-a oferit un „post decent” în cadrul aparatului de stat, dar Fedorov afirmase, anterior, că doreşte doar să-şi recupereze vechiul post. O sursă a declarat pentru Reuters că este puţin probabil ca Fedorov să fie numit din nou ministru al apărării.

Zelenski l-a numit pe şeful SBU (serviciul de securitate al Ucrainei), Ievhenii Hmara, în funcţia de ministru interimar al apărării.

Întrebat despre remanierea guvernamentală, purtătorul de cuvânt al dictatorului rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a spus că nu crede că aceasta va duce la schimbări pe câmpul de luptă.

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Etichete: Mihailo Drapatîi Mihailo Fedorov Ucraina Război Ucraina Rusia proteste Ucraina 2026

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