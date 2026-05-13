Un super El Niño a provocat moartea a milioane de oameni în 1877. Suntem mai bine pregătiți acum?

4 minute de citit Publicat la 23:33 13 Mai 2026 Modificat la 23:33 13 Mai 2026

Specialiștii avertizează că suntem pe o traiectorie directă către un statut de „Super El Niño”. Foto: Getty Images

Pe măsură ce cresc șansele unuia dintre cele mai puternice evenimente El Niño înregistrate vreodată la sfârșitul acestui an, potențialul unor condiții periculoase a determinat comparații cu anul 1877, când un astfel de eveniment a provocat o catastrofă în întreaga lume, scrie The Washington Post.

El Niño este o încălzire a apelor oceanice din Pacificul tropical central-estic, care se dezvoltă la fiecare câțiva ani. Anul acesta, temperaturile oceanelor ar putea crește cu 3 grade Celsius (5,4 grade Fahrenheit) peste medie și ar putea doborî recorduri.

Schimbarea climatică a devastat culturile acum aproape 150 de ani, ridicând întrebarea dacă o perturbare similară ar putea amenința din nou securitatea alimentară globală. Cel mai puternic El Niño înregistrat vreodată, din 1877 până în 1878, a alimentat condiții care au dus la o foamete globală care a ucis peste 50 de milioane de oameni în India, China, Brazilia și în alte părți. Aceasta reprezenta 3 până la 4% din populația globală estimată la acea vreme, echivalentul a cel puțin 250 de milioane de oameni dacă s-ar întâmpla astăzi.

„A fost, probabil, cel mai grav dezastru ecologic care a lovit vreodată omenirea”, au scris cercetătorii despre eveniment.

Acest dezastru a durat ani până s-a desfășurat. Seceta a început să se răspândească în zonele tropicale și subtropicale în 1875. În anii care au urmat, o combinație de forțe climatice puternice din oceanele Indian și Atlantic s-a format alături de fenomenul El Niño, care a doborât recorduri, amplificând și prelungind seceta.

Deepti Singh, profesor asociat la Universitatea de Stat din Washington, care a studiat acest super El Niño, a declarat că foametea nu este o consecință inevitabilă a secetei. Acțiunile deliberate ale colonialiștilor din anii 1870 au perturbat sistemele locale pe care comunitățile se bazau pentru a fi rezistente la variațiile climatice, a spus Singh.

Ar putea avea loc consecințe similare și astăzi?

„Secete simultane multianuale, similare cu cele din anii 1870, s-ar putea întâmpla din nou”, a spus Singh. „Ceea ce este diferit acum este că atmosfera și oceanele noastre sunt substanțial mai calde decât erau în anii 1870, ceea ce înseamnă că extremele asociate ar putea fi mai pronunțate.”

Dar există și alte diferențe cheie. La acea vreme, nu exista nicio modalitate de a ști că un El Niño atât de puternic urma să vină și nici ce însemna acesta. Cunoștințele moderne despre fenomen au fost amplificate de un super El Niño, care a avut loc un secol mai târziu, între 1982 și 1983.

Și datorită progreselor majore în monitorizarea și predicția climei, lumea este acum mult mai pregătită să facă față consecințelor.

Pierderile devastatoare asociate cu super El Niño din 1877-1878 probabil nu se vor repeta astăzi, deoarece factorii sociali, politici și economici care au exacerbat efectele nu există în prezent.

Totuși, un astfel de eveniment climatic extrem ar putea avea consecințe semnificative asupra securității alimentare, în special în locurile cele mai vulnerabile la vreme nefavorabilă de lungă durată - ceea ce ar putea duce la probleme globale.

„Riscul sporit de secetă asociat cu acest super El Niño va amenința securitatea alimentară, a apei și economică în multe regiuni, ceea ce s-ar putea extinde la nivel global în sistemele socioeconomice interconectate”, a spus Singh.

În secolul trecut, progresele științifice extraordinare au poziționat planeta mai bine pentru a face față furtunii care se apropie. Nu a fost posibil să se prevadă un super El Niño în 1877, 1888 și nici în 1972. Dar acum există o conștientizare mult mai mare a ceea ce ar putea aduce un super El Niño.

Urmărirea în timp real a fenomenelor meteo, un progres major

Climatologul Kevin Trenberth, care a fost implicat în eforturile internaționale care au revoluționat monitorizarea oceanelor în Oceanul Pacific în urma unui super El Niño surprinzător din 1982 până în 1983, a descris „realizarea majoră” în stabilirea urmăririi în timp real a modelului climatic pe scară largă.

El a spus că până la mijlocul anilor 1990, aproximativ 70 de balize ancorate - în cadrul unui program internațional - fuseseră stabilite în Pacific, măsurând vânturile, temperaturile aerului, umiditatea și presiunea, precum și temperaturile și salinitatea în oceanul superior.

De atunci, numărul de instrumente care furnizează date în timp real a crescut la peste 4.000. Acest lucru permite urmărirea dezvoltării El Niño - care are loc în Pacificul central îndepărtat - zilnic.

Au existat aproximativ șase super evenimente El Niño din 1850, inclusiv în perioadele 1877-78, 1888-89, 1972-73, 1982-83, 1997-98 și 2015-16. Cel mai puternic și mai mortal eveniment a început în 1877, contribuind la o foamete globală care a dus la moartea a 3 până la 4% din populația lumii.

Unele dintre primele predicții El Niño au venit în 1986 de la Universitatea Columbia, care s-au dovedit a fi corecte în urma unui eveniment din 1986 până în 1987. Până în 1996, sistemele de prognoză sezonieră funcționau la ECMWF și NOAA.

Acestea au arătat că era probabil să se dezvolte un fenomen El Niño semnificativ în 1997 - care a ajuns să devină chiar mai intens decât cel din 1982 - ducând la pierderi globale estimate la 32 și 96 de miliarde de dolari la acea vreme.

În prezent, există numeroase modele care fac predicții despre El Niño zilnic, săptămânal sau lunar - de obicei destul de precise, dar imperfecte, mai ales primăvara - datorită progreselor în domeniul calculului de înaltă performanță și noilor observații de la sateliți.

Dar dacă nu ar fi fost super-El Niño din 1982-1983 și marile progrese științifice care au urmat, planeta nu ar fi putut fi la fel de pregătită pentru cel care are loc în acest an.

„Colaborarea internațională va fi vitală pentru a reduce impactul asupra populațiilor cele mai vulnerabile și expuse din țările cele mai expuse riscului”, a spus Singh.