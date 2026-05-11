„Super El Niño” va spulbera orice record: Urmează cel mai fierbinte an din istorie. Avertismentul experților

Un fenomen meteorologic de tip „super El Niño”, de o intensitate neobișnuită, urmează să determine o creștere a temperaturilor la nivel global în lunile următoare și va face, probabil, ca anul 2027 să devină cel mai călduros an din istorie, avertizează oamenii de știință.

Acest fenomen ar putea aduce din nou temperaturi de 40°C în Marea Britanie - prag atins anterior doar în vara anului 2022 - dar și o scumpire a produselor tropicale, precum cafeaua și zahărul, scrie The Times.

Provocat de eliberarea de căldură din Oceanul Pacific, El Niño apare de aproximativ trei ori pe deceniu, expunând unele regiuni ale lumii la inundații, iar altele la secetă severă, și ridicând temperaturile globale începând din toamnă până în vara următoare.

În prezent, există o probabilitate de 82% ca un El Niño „foarte puternic” să se formeze anul acesta, conform mediei prognozelor a patru instituții meteorologice, printre care și Serviciul Copernicus pentru Schimbări Climatice al Uniunii Europene.

„Este corect să numim acest fenomen un super El Niño”, a declarat Mark Maslin, profesor de știința sistemului terestru la University College London, adăugând că acesta ar putea fi cel mai sever înregistrat vreodată. Episoadele anterioare de El Niño au afectat grav producția de alimente: în 2010, au contribuit la reducerea recoltei de grâu a Rusiei cu o treime, în 1982 au devastat culturile de cafea din sudul Braziliei și este posibil chiar să fi alimentat revoltele pentru pâine care au declanșat Revoluția Franceză în 1789.

Deși Met Office a estimat o probabilitate de 40% ca această vară să fie una „fierbinte”, la fel ca cea din 2022, se consideră că acest lucru nu este cauzat de El Niño, care va începe să influențeze vremea din Marea Britanie abia din toamnă.

Zeke Hausfather, climatolog la Berkeley Earth, organizație care monitorizează temperaturile globale, a estimat o șansă de 73% ca anul viitor să fie cel mai cald din istorie, din cauza combinației dintre El Niño și emisiile de carbon generate de activitatea umană.

„El Niño va începe să se simtă cu adevărat din toamnă”

În ultimii trei ani, temperatura medie globală a fost cu 1,48°C mai mare decât media preindustrială, iar anul viitor este foarte probabil să fie depășit pragul de 1,5°C - limita pe care statele s-au angajat să nu o depășească prin Acordul de la Paris din 2015.

El Niño va aduce probabil o vreme mult mai uscată decât în mod normal în Amazon, Australia, Africa și India, în timp ce America de Nord și China se vor confrunta cu condiții mai umede. Deși Marea Britanie este mai puțin expusă direct, este probabil să aibă parte de o iarnă caldă și ploioasă, urmată de o vară mult mai fierbinte anul viitor.

„Orice val de căldură extremă din această vară va fi doar efectul normal al schimbărilor climatice”, a explicat Maslin. „El Niño va începe să se simtă cu adevărat din toamnă. Am putea vedea o revenire a recordurilor de 40°C vara viitoare”.

Când temperaturile din Marea Britanie au atins pragul de 40°C în vara anului 2022, s-au înregistrat 2.800 de decese suplimentare în rândul persoanelor de peste 65 de ani, iar un incendiu de vegetație în Wennington, în estul Londrei, a distrus 19 case. Anul trecut, Comitetul pentru Schimbări Climatice a avertizat că Regatul Unit nu este pregătit pentru viitoarele valuri de căldură, care riscă să deformeze liniile de cale ferată și să supraîncălzească locuințele proiectate pentru un climat mai rece.

Deși Marea Britanie resimte mai puțin efectele directe, țara importă aproximativ două cincimi din necesarul de alimente. „Am putea vedea secetă în regiunile producătoare de cafea, cum este Brazilia”, a declarat Emily Black, climatolog la Universitatea din Reading, adăugând că și culturile de orez, ulei de palmier și zahăr ar putea fi grav afectate.

Maslin a precizat că repetarea acestui fenomen la câțiva ani înseamnă că schimbările climatice vor progresa cel mai probabil în „salturi”: temperaturile cresc brusc în anii cu El Niño, după care se stabilizează pentru o perioadă. Ultimul episod El Niño a contribuit la faptul că 2024 a fost cel mai cald an din istorie, fiind pentru prima dată când temperaturile globale au atins pragul de 1,5°C peste media preindustrială.

Katharine Hayhoe, climatolog la Texas Tech University, a comparat acest fenomen cu „apăsarea butonului turbo” peste încălzirea provocată de arderea combustibililor fosili. Ea a asemănat atmosfera deja încălzită a Pământului cu o persoană epuizată, cu un sistem imunitar slăbit. El Niño, spune ea, este ca și cum cineva ți-ar tuși direct în față.

„Afectează hrana, afectează economia, afectează apa. Cine nu este conectat în ziua de azi? Suntem cu toții legați în moduri pe care nici nu ni le-am fi imaginat”, a concluzionat ea.