„Este doar o chestiune de zile”. Alertă de temperaturi record în oceanele lumii în luna mai. Revine El Nino

Temperaturile medii de la suprafața mărilor și oceanelor, cu excepția regiunilor polare, au atins în aprilie recordul absolut înregistrat în 2024. Foto: Getty Images

Este doar o chestiune de zile până când vor fi înregistrate noi temperaturi record în oceanele lumii, a avertizat vineri observatorul climatic european Copernicus, potrivit Agerpres. De vină pentru această încălzire accelerată este revenirea fenomenului El Nino, care ar putea fi cel mai puternic din 1870 până în prezent.

Temperaturile medii de la suprafața mărilor și oceanelor, cu excepția regiunilor polare, au atins în aprilie recordul absolut înregistrat în 2024, potrivit raportului lunar al Copernicus.

„Este doar o chestiune de zile până când vom înregistra din nou temperaturi record la suprafața mărilor” pentru luna mai, a declarat pentru AFP Samantha Burgess, responsabila strategică pentru climă la Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu, care include Copernicus. Luna martie este, în general, cea mai caldă lună la nivel mondial în ceea ce privește temperatura medie a oceanelor.

Valuri de căldură marină record traversează o vastă regiune care se întinde de la centrul Pacificului ecuatorial până la coastele vestice ale Statelor Unite și ale Mexicului.

El Nino este una dintre fazele unui ciclu natural din Oceanul Pacific, care începe de obicei primăvara și afectează treptat, în lunile următoare, temperaturile, vânturile și clima pe restul globului. Pentru anumite regiuni, acest lucru se traduce prin secete, cum ar fi în Indonezia. Alte zone, cum ar fi Peru, vor trebui să se pregătească pentru ploi torențiale. Ultimul episod datează din 2023/2024.

Organizația Meteorologică Mondială (OMM) a avertizat că, deși există încă incertitudini, revenirea fenomenului El Nino este din ce în ce mai probabilă în perioada mai-iulie, în timp ce intensitatea fenomenului opus, La Nina, scade. Aceste previziuni se bazează pe temperaturile observate într-o zonă a Oceanului Pacific.

Noi recorduri de temperatură în 2027

Problema, în condițiile actuale, este că El Nino, deși apare în mod natural și regulat, se adaugă încălzirii globale cauzate de activitățile umane prin arderea petrolului, cărbunelui și gazului, care eliberează în atmosferă dioxid de carbon, creând un efect de seră.

Unele agenții meteorologice estimează că următorul episod El Nino va fi mai puternic comparativ cu cel din urmă cu trei ani, rivalizând, probabil, cu „super El Nino” din 1997/1998.

Efectul asupra temperaturii medii globale se observă, de obicei, în anul următor apariției sale, ceea ce crește temerile pentru anul 2027, care ar putea fi unul deosebit de cald.

Zeke Hausfather, climatolog la institutul independent Berkeley Earth, a estimat că 2027 va bate recordul anual din 2024.

La rândul său, Samantha Burgess a declarat că este încă prea devreme pentru a prezice cu certitudine intensitatea acestui eveniment, previziunile stabilite în primăvară nefiind încă foarte fiabile.

Și ea este, însă, de acord că, indiferent de intensitatea sa, acest El Nino nu va trece neobservat, considerând '„probabil ca 2027 să depășească 2024 și să devină cel mai cald an înregistrat vreodată”.

Lumea trebuie să se pregătească pentru fenomene extreme

În buletinul său lunar, Copernicus a confirmat că gheața arctică s-a refăcut într-o foarte mică măsură în această iarnă, suprafețele analizate fiind apropiate de cele mai scăzute niveluri din istoria înregistrărilor.

Luând în considerare atât oceanele, cât și continentele, luna aprilie 2026 se situează pe locul al treilea în clasamentul celor mai calde luni aprilie înregistrate vreodată la nivel mondial.

Luna aprilie a fost marcată, de asemenea, de mai multe fenomene meteorologice extreme: cicloane tropicale în Oceanul Pacific, inundații în Orientul Mijlociu și în Asia Centrală și de Sud, secete în Africa de Sud.

Inundațiile au afectat, de asemenea, o mare parte a Peninsulei Arabice, în timp ce anumite regiuni din Iran, Afganistan, Arabia Saudită și Siria au suferit de pe urma unor inundații și alunecări de teren majore, soldate cu numeroase decese.

„Constatăm fenomene extreme din ce în ce mai frecvente. În fiecare lună, dispunem de tot mai multe date care confirmă că impactul schimbărilor climatice se află la originea acestor evenimente extreme'”, a precizat Samantha Burgess.

Europa, care a cunoscut condiții meteorologice foarte contrastante în luna aprilie, se pregătește de o vară marcată de temperaturi peste medie și de cantități de precipitații sub nivelul normal, ceea ce ar putea favoriza seceta și riscul de incendii, a anticipat specialista