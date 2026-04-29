Aproape toată Europa a fost lovită de valuri de căldură, dar urmează ceva mai grav: “Va fi cel mai puternic El Niño din ultimul secol"

Europa a înregistrat în 2025 unul dintre cei mai călduroși ani din istoria măsurătorilor, potrivit unui raport publicat miercuri de oamenii de știință. În același timp, cercetătorii avertizează că lumea se pregătește pentru un episod puternic El Niño, care ar putea duce la o creștere și mai accentuată a temperaturilor globale, potrivit Politico.

Valuri intense de căldură au cuprins Europa anul trecut, atât pe uscat, cât și pe mare, țările suferind incendii record, contracții semnificative ale ghețarilor și secetă pe scară largă, au declarat Organizația Meteorologică Mondială (OMM) și oamenii de știință din UE în evaluarea lor anuală a climei continentului.

Continentul a cunoscut cel mai cald an înregistrat vreodată, conform datelor OMM, care includ Groenlanda și Caucazul ca parte a Europei. Programul de observare Copernicus al UE, care exclude aceste teritorii, a marcat anul 2025 ca fiind al doilea sau al treilea cel mai cald an din istorie.

În funcție de setul de date utilizat, până la 99% din Europa a înregistrat temperaturi mai mari decât în mod normal anul trecut, conform raportului. Aceasta a marcat „prima dată când aproape întregul continent a înregistrat temperaturi anuale peste medie”, a declarat Samantha Burgess, director adjunct al serviciului de schimbări climatice al Copernicus.

Concluziile vin în contextul în care OMM și alte organizații se așteaptă ca un fenomen El Niño - un model climatic natural care tinde să intensifice efectele încălzirii globale cauzate de om - să se dezvolte mai târziu în cursul anului, probabil crescând temperaturile în întreaga lume până în 2027.

„Dacă vă amintiți, 2024 a fost cel mai cald an înregistrat vreodată, iar acest lucru s-a datorat fenomenului El Niño”, a declarat luni reporterilor Celeste Saulo, secretarul general al OMM, avertizând în același timp că „am dori să așteptăm până în mai pentru a vedea dacă acest El Niño evoluează într-un El Niño mai puternic”.

Atât OMM, cât și Met Office-ul din Regatul Unit au declarat că se așteaptă ca acest El Niño să fie neobișnuit de puternic, uneori numit un „super” El Niño.

„Oamenii de știință ne spun că acesta ar putea fi cel mai puternic eveniment El Niño de până acum în acest secol”, a declarat Grahame Madge, purtător de cuvânt al Met Office, la începutul acestei luni.

Fiecare an El Niño are efecte unice, intensificarea precipitațiilor sau secete în diferite părți ale lumii. Însă, în general, acestea împing temperaturile globale în sus, impactul maxim resimțindu-se de obicei în anul următor.

Deja, 2026 se prefigurează a fi al doilea cel mai cald an înregistrat vreodată în lume, conform unor analize.

Pentru Europa, iarna trecută a fost una dintre cele mai reci din ultimii ani, dar temperaturile își revin. Luna trecută a fost a doua cea mai fierbinte lună martie înregistrată vreodată pe continent.

Raportul de miercuri a confirmat că 2025 a marcat cel mai grav sezon de incendii de vegetație înregistrat vreodată în Europa, atât în ceea ce privește terenurile arse, cât și emisiile de gaze cu efect de seră rezultate din incendii.

Temperaturile mării din jurul Europei au fost cele mai ridicate înregistrate vreodată pentru al patrulea an consecutiv. Anul trecut a fost, de asemenea, unul dintre cei mai secetoși trei ani de la începutul anilor 1990. Ghețarii de pe întreg continentul au pierdut masă, calota glaciară a Groenlandei micșorându-se cu 139 de gigatone - echivalentul „pierderii a 100 de piscine olimpice în fiecare oră”, potrivit lui Burgess.

Per total, Europa s-a încălzit cu aproximativ 2,5 grade Celsius față de era preindustrială, continentul încălzindu-se semnificativ mai repede decât media globală de 1,4°C datorită unor factori precum geografia sa și schimbarea modelelor meteorologice. Raportul a constatat, de asemenea, că zona din Europa care se confruntă cu zile de iarnă cu temperaturi de îngheț este în declin din cauza schimbărilor climatice.

„Faptul că Europa se încălzește de două ori mai repede decât alte continente este îngrijorător și trebuie să acționăm în acest sens”, a declarat luni reporterilor Dušan Chrenek, un înalt funcționar în cadrul departamentului pentru climă al Comisiei Europene.