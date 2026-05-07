De ce crește riscul pentru cel mai puternic El Niño din ultimul secol. O anomalie majoră în ocean a influențat toate tiparele meteo

Riscul ca fenomenul El Niño, așteptat să se formeze în curând, să devină unul dintre cele mai puternice evenimente de acest tip înregistrate vreodată este în creștere, arată noi date publicate săptămâna aceasta, scrie The Washington Post.

Cea mai recentă prognoză a Centrului European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu arată că temperaturile apei într-o regiune-cheie din Oceanul Pacific ar putea ajunge, spre finalul anului, cu 3 grade Celsius peste medie. Acest nivel s-ar putea apropia sau chiar ar putea depăși recordurile actuale, stabilite în 1877 și 2015, și ar trece pragul unui super El Niño.

„Datele indică tot mai clar posibilitatea formării celui mai puternic fenomen El Niño din 1870 încoace”, a scris Paul Roundy., profesor de științe atmosferice la Universitatea de Stat din New York, Albany. Înregistrările privind fenomenul El Niño au început în jurul anului 1850.

Este a treia lună consecutivă în care mai multe modele indică posibilitatea ca un El Niño cu potențial record să împingă temperaturile globale spre noi maxime și să modifice tiparele de secetă, inundații, căldură, umiditate și gheață marină la nivelul întregii planete. Condițiile care urmează ar putea avea consecințe importante pentru agricultură, sănătate și economie la nivel global.

Probabilitatea unui El Niño puternic a fost amplificată de un tipar rar format din trei cicloane în Pacific, luna trecută

Acesta a provocat o rafală de vânt cu intensitate record, care a împins sub suprafața oceanului o masă uriașă de apă caldă, cu temperaturi ajunse la 7 grade Celsius peste medie. Este o anomalie majoră într-un ocean care, în mod obișnuit, se încălzește și se răcește foarte lent.

„Tiparele El Niño sunt corelate cu penurii alimentare, probleme legate de apă și chiar conflicte civile în țările tropicale”, a declarat cercetătoarea în domeniul climei Katharine Hayhoe. „Așadar, aceste tipare naturale de variabilitate, oricât de scurte ar fi, au totuși un impact profund asupra societății și bunăstării umane.”

El Niño începe treptat să influențeze tiparele meteorologice, iar datele NOAA sugerează că fenomenul s-ar putea forma complet până în luna iulie.

Acestea sunt câteva dintre efectele meteorologice estimate până în noiembrie, cel puțin parțial asociate cu dezvoltarea fenomenului El Niño:

Furtuni tropicale și musoni: activitate redusă a uraganelor în Oceanul Atlantic și posibilă secetă în insulele Caraibe. Risc crescut de uragane și taifunuri în Oceanul Pacific, inclusiv în Hawaii, Guam și părți din estul Asiei. Precipitații musonice reduse în centrul și nordul Indiei, precum și risc mai mare de caniculă extremă, care ar putea provoca secete cu impact asupra producției agricole.

Secete și inundații: risc crescut de secetă în părți din Africa Centrală, Australia, Noua Zeelandă, Indonezia, Filipine, unele insule din Pacificul de Sud, America Centrală și zone din nordul Americii de Sud, inclusiv nordul Braziliei, mai ales spre finalul anului. În același timp, crește riscul de ploi abundente care ar putea provoca inundații în părți din Peru și Ecuador, sudul Braziliei, zone din nordul și estul Africii, Orientul Mijlociu, Pacificul ecuatorial, precum și în sudul Statelor Unite, în special spre sfârșitul anului.

Căldură și umiditate: temperaturi peste medie vara și toamna în vestul Statelor Unite, posibil însoțite de umiditate neobișnuită, ploi torențiale și resturi ale furtunilor tropicale în sud-vest și în zona Munților Stâncoși Interiori, dar și de uscăciune și posibilă secetă în nord-vest. Temperaturile de vară peste medie sunt probabile și în sud-estul Statelor Unite și în regiunea Mid-Atlantic.

Valuri de căldură: frecvență mai mare a valurilor de căldură în zone extinse din America de Sud, vestul, centrul și sudul Statelor Unite, Africa, Europa, părți din Orientul Mijlociu, India și, ulterior, Indonezia și Australia.

Temperaturi record: noi recorduri globale de temperatură, în special în 2027, care ar putea depăși valorile extreme stabilite în 2024.

Un impact major de urmărit este căldura record.

Cele mai puternice episoade El Niño provoacă aproape întotdeauna un an cu temperaturi record. Acest lucru se întâmplă deoarece El Niño eliberează căldură din ocean în atmosferă, iar apoi tiparele globale ale vânturilor și sistemele meteorologice acționează ca niște benzi transportoare, răspândind această căldură în întreaga lume.

În 2026, cantitatea de căldură acumulată este mai mare decât în trecut.

Acest lucru ar putea contribui la temperaturi de iarnă mai blânde în Statele Unite, dar și la furtuni puternice de-a lungul Coastei de Vest și în sudul afectat de secetă, pe măsură ce efectele El Niño ating un vârf de la finalul anului până la începutul lui 2027.

Climatologul Zeke Hausfather a scris că 2026 este pe cale să devină al doilea cel mai cald an înregistrat vreodată pe planetă. Cu cât El Niño va deveni mai puternic, cu atât crește probabilitatea unui an cu temperaturi record, mai ales în 2027, deoarece creșterea temperaturii aerului apare cu o ușoară întârziere față de dezvoltarea și vârful fenomenului El Niño. În prezent, există o probabilitate de 73% ca 2027 să devină cel mai cald an înregistrat vreodată pe planetă, potrivit lui Hausfather.

Între timp, interesul la nivel mondial pentru fenomenul super El Niño pare să fie la un nivel ridicat.

Din 2003, termenul a fost inclus în 149 de lucrări de cercetare disponibile pe site-ul Societății Americane de Meteorologie, un număr care ar putea crește pe măsură ce efectele unui nou potențial super El Niño se vor face simțite.