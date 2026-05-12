Cercetătorii avertizează: fenomenul El Nino ar putea aduce un an sever al incendiilor la nivel global

Publicat la 11:27 12 Mai 2026 Modificat la 11:27 12 Mai 2026

Meteorologii anunță temperaturi record și efecte devastatoare / Sursa foto: Profimedia Images

Incendiile se anunță anul acesta la un nivel deosebit de „sever” pe plan global, alimentate de schimbările climatice și de fenomenul El Nino, după ce au atins un nivel record de la începutul anului, au avertizat marți cercetătorii, potrivit AFP, citată de Agerpres.

„Anul acesta, sezonul incendiilor la nivel global a debutat foarte puternic, fiind pârjolită o suprafață cu 50% mai mare decât media pentru această perioadă a anului”, a subliniat Theodore Keeping, de la Imperial College London, cu prilejul unei prezentări pentru jurnaliști.

Suprafața „este cu 20% mai mare decât precedentul record stabilit de la începutul monitorizării mondiale în 2012”, a precizat cercetătorul, care se așteaptă la un „an deosebit de sever”.

Suprafața totală pârjolită la nivel mondial a ajuns astfel la circa 163 de milioane de hectare de la începutul anului până pe 6 mai, potrivit datelor Sistemului de informare mondială în legătură cu incendiile (GWIS), în comparație cu 110 milioane de hectare în perioada 2012-2025 media pentru această dată.

Tendința este deosebit de pronunțată în Africa, cu niveluri record în numeroase țări din vest și din Sahel. Incendiile de savană au fost stimulate de fenomenul „whiplash climatic”, care se referă la alternanța dintre ploile puternice, care favorizează creșterea vegetației, cu perioade de secetă propice incendiilor.

Cercetătorii avertizează în legătură cu consecințele anticipatei reveniri a puternicului fenomen natural de încălzire El Nino.

Este una dintre fazele unui ciclu natural în Oceanul Pacific, care debutează de obicei primăvară și afectează progresiv temperaturile în lunile care urmează, vânturile și clima în restul globului.

Organizația Meteorologică Mondială a avertizat că, chiar dacă incertitudinile persistă, revenirea El Nino este din ce în ce mai probabilă din mai până în iulie, în timp ce se estompează fenomenul invers La Nina. Efectele acestui fenomen se adaugă la încălzirea continuă cauzată de activitățile umane.

„Probabilitatea producerii unor incendii extreme și periculoase ar putea fi cea mai ridicată din istoria recentă dacă se dezvoltă un El Nino puternic', a spus Theodore Keeping. Fenomenul ar putea crește probabilitatea „condițiilor de căldură și secetă extreme din Australia, nord-vestul Statelor Unite și Canada, precum și din jungla amazoniană'', a precizat el.

Friederike Otto, de la Imperial College London, subliniază la rândul ei, că dezvoltarea unui El Nino puternic anul acesta, combinat cu tendința de schimbare climatică, s-ar traduce prin ''extreme climatice fără precedent''.