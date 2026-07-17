Ce scrie Nicușor Dan în carnețelele lui: „Chestiuni personale și unele mai secrete, de serviciu. Mai desenează și copiii prin ele”

Nicușor Dan și reporterul Observator, Bianca Iacob. sursa: captură foto Observator

Președintele Nicușor Dan a dezvăluit, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Observator, ce notează în carnețelele pe care le poartă mereu cu el: „un amestec între chestiuni personale și unele mai secrete, de serviciu”. Șeful statului a arătat agenda pe care o folosește în prezent, începută pe 18 martie 2026 și aproape terminată, și a spus că are nevoie de aproximativ trei pe an.

Dincolo de temele mai grele ale discuției, un moment al interviului s-a concentrat pe un obiect care îl însoțește constant pe Președinte: carnețelul în care își notează tot felul de lucruri.

„E un amestec între chestiuni personale și unele mai secrete, de serviciu”, a explicat Nicușor Dan.

Șeful statului a arătat agenda pe care o folosește în prezent și a explicat ritmul în care le consumă.

„Asta pot să vă arăt. Am început-o pe 18 martie 2026 și e aproape de final. Bine, mai desenează și copiii prin ea. Am cam trei pe an”, mai spune el.

Președintele a povestit și cum a ajuns să primească un stoc întreg de carnețele, după ce firma de la care cumpărase unul a observat că le folosește: „Mi-am cumpărat una și apoi firma de unde mi-am cumpărat-o mi-a trimis o cutie la Cotroceni. Mi-a spus foarte frumos: «Am văzut că le folosiți. Cadou din partea noastră»”.