Petrișor Peiu admite că AUR nu are toate semnăturile pentru suspendarea președintelui: „E o invitație pentru partide”

AUR a decis să înceapă procedurile pentru suspendarea lui Nicușor Dan. FOTO: Hepta

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat miercuri, la Antena 3 CNN, că Nicușor Dan nu a acționat ca un președinte responsabil atunci când a permis ca criza politică să rămână „suspendată” și a exclus declanșarea alegerilor anticipate. Ca urmare, partidul condus de George Simion a decis să înceapă formal procedurile pentru suspendarea acestuia din funcție, deși nu are toate semnăturile necesare, a mai spus Peiu.

Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR a declarat că partidul acționează „logic”, după ce primele două variante de rezolvare a crizei politice - formarea unei majorități pentru un nou guvern sau alegeri anticipate - nu s-au concretizat.

„AUR face ce este logic să facă. Există o rezolvare în secvență a acestei crize politice, prima secvență ar fi să se înțeleagă partidele politice și să creeze o majoritate. Se pare că a eșuat. A doua secvență ar putea fi o înțelegere tot între partide, dar incluzându-l și pe președintele Nicușor Dan, pentru organizarea de alegeri anticipate. Dânsul neagă că va face vreodată acest lucru indiferent ce se va întâmpla.

Și atunci rămâne a treia soluție și ultima. Un președinte care nu este atent la soluțiile identificate de către majoritatea partidelor, căci mulți au spus că o soluție ar fi anticipate, atunci soluția ar fi suspendarea, demiterea președintelui pentru a putea să meargă țara mai departe. Noi facem un început formal de demers”, a explicat Peiu.

Senatorul AUR a spus că nu există altă soluție pentru ca țara să iasă din criza politică și guvernamentală declanșată după demiterea Guvernului Bolojan, la inițiativa PSD-AUR.

„Logic, formal, după ce domnul președinte neagă posibilitatea de a face alegeri anticipate, o posibilitate democratică, altă soluție din criză nu mai este. Noi nu avem decât să facem pasul formal, să punem pe masă 90 de semnături, de fapt sunt ceva mai multe”, a spus Peiu.

Petrișor Peiu a admis că partidul nu are încă toate cele 155 de semnături necesare pentru inițierea procedurii, dar a invitat toate partidele nemulțumite de modul în care a gestionat Nicușor Dan criza politică să se alăture demersului.

„Începem cu semnăturile noastre. E o invitație pentru partidele care consideră că domnul președinte a greșit grav prin comportamentul domniei sale să se alăture demersului de suspendare și demitere a președintelui”, a explicat liderul AUR.

Senatorul AUR a spus că dacă mâine Nicușor Dan ar anunța că va declanșa anticipate la o dată viitoare, țara ar avea o „perspectivă” și o „siguranță”.

„Dar cum este acum e cel mai periculos mod de a lăsa criza politică suspendată. Nu cred că ce a făcut domnul președinte e ceea ce ar fi trebuit să facă un președinte responsabil”, a adăugat Peiu.

Pentru declanșarea procedurii de suspendare a președintelui României, este nevoie de semnăturile a 155 de parlamentari. AUR are, în acest moment, 90 de senatori și deputați. De asemenea, pentru declanșarea referendumului de suspendare, e nevoie de votul a 233 de parlamentari.

Ce spune Constituția

Articolul 95 din Constituția României explică în ce condiții poate fi suspendat Președintele României.

„(1) În cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale. Preşedintele poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele ce i se impută. (2) Propunerea de suspendare din funcţie poate fi iniţiată de cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi senatorilor şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţă Preşedintelui. (3) Dacă propunerea de suspendare din funcţie este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea Preşedintelui”.