Sala de bal de la Casa Albă va costa 600 de milioane de dolari, de trei ori mai mult decât estimările inițiale

Donald Trump a prezentat în imagini cum va arăta noua sală de bal care urmează să fie construită la Casa Albă. Foto: Profimedia Images

Sala de bal care a început să fie construită la Casa Albă din iniţiativa lui Donald Trump va costa până la 600 de milioane de dolari, jumătate din această sumă urmând să provină din fonduri publice, contrar asigurărilor date de preşedintele american, a anunţat marţi The Washington Post, citat de AFP, potrivit Agerpres.

Un rezumat al proiectului, întocmit pentru administraţia republicană de către antreprenor şi a cărui copie a fost obţinută de acest cotidian, estima la începutul lunii martie că proiectul va costa 600 de milioane de dolari, iar jumătate din sumă va fi suportată de contribuabilii americani.

Documentele companiei Clark Construction „arată că estimările interne ale costurilor au fost semnificativ mai mari decât ceea ce au recunoscut reprezentanţii administraţiei în declaraţiile lor publice sau în documentele depuse în instanţe”, titrează The Washington Post.

„Ele arată, de asemenea, că, încă de la anunţarea proiectului, se preconiza o dependenţă puternică de banii contribuabililor”, potrivit aceluiaşi cotidian.

Proiectul, unul dintre cele mai ambiţioase derulate în acest renumit sit de peste un secol încoace, a continuat să capete amploare. Bugetul său provizoriu, finanţat în principiu din donaţii private, crescuse deja de la 200 de milioane la 400 de milioane de dolari.

Donald Trump l-a descris în luna ianuarie drept "un cadou pentru Statele Unite" şi nu a încetat de atunci să îl apere în mod public.

Contactat de cotidianul The Washington Post, biroul de presă de la Casa Albă a reiterat pur şi simplu că finanţarea ar proveni de la "preşedintele Trump şi de la patrioţi americani generoşi (...), în valoare de aproximativ 400 de milioane de dolari".

La rândul său, contractantul a răspuns că detaliile sunt confidenţiale şi a redirecţionat întrebările jurnaliştilor către reprezentanţii administraţiei americane.

Sala de bal a fost contestată în instanţă de National Trust for Historic Preservation (NTHP), o organizaţie non-profit mandatată de Congresul Statelor Unite să se ocupe de conservarea clădirilor istorice.

Iar după atacul de la dineul corespondenţilor de presă, la care a participat şi Donald Trump, comis la sfârşitul lunii aprilie într-un hotel din Washington, guvernul american invocă imperative de "securitate naţională" pentru a obţine eliminarea obstacolelor care stau în calea construcţiei.

Preşedintele republican a declanşat deja un val de proteste după demolarea cu buldozerul a unei aripi întregi a Casei Albe, pentru a face loc unei săli menite să găzduiască până la 1.000 de persoane cu ocazia unor recepţii şi dineuri.