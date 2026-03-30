Donald Trump: Armata construiește un complex militar sub noua sală de bal de la Casa Albă

Publicat la 09:27 30 Mar 2026

Sala de bal serveşte de fapt drept adăpost pentru tot ceea ce este construit dedesubt de către armată, spune Trump / Foto: Getty Images

Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat că armata americană construieşte un „complex mare” sub monumentala sală de bal pe care o ridică la Casa Albă. El a adăugat că acest lucru a fost „scurs recent” în spaţiul public „ca urmare a unui proces ridicol" intentat împotriva şantierului, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„În acest moment, armata construieşte un complex mare sub sala de bal (...) Totul merge foarte bine, suntem chiar înainte de termen”, a declarat duminică preşedintele din avionul cu care s-a întors din weekendul petrecut în Florida, arătând presei planurile sălii de bal.

„Sala de bal serveşte de fapt drept adăpost pentru tot ceea ce este construit dedesubt de către armată, inclusiv protecţie împotriva dronelor şi a altor lucruri”, a continuat el.

Trump a adăugat că acest lucru a fost „scurs recent” în spaţiul public „ca urmare a unui proces ridicol" intentat împotriva şantierului.

În octombrie, fostul dezvoltator imobiliar a dispus demolarea cu buldozerul a unei întregi aripi a Casei Albe la Washington.

În locul acesteia, el construieşte o sală de bal, proiectată să găzduiască până la 1.000 de persoane pentru diverse recepţii şi cine în onoarea demnitarilor străini.

Donald Trump discută frecvent despre aceste lucrări în detaliu, în ciuda faptului că ele au atras critici considerabile.

„Folosim onix şi alte pietre incredibile”, a declarat recent la o conferinţă de presă dedicată parţial războiului din Orientul Mijlociu.

Proiectul, unul dintre cele mai ambiţioase întreprinse în acest faimos loc în ultimul secol, a crescut constant ca amploare. Bugetul său proiectat, finanţat din donaţii private, s-a majorat de la 200 de milioane de dolari la 400 de milioane de dolari.

Dorind să-şi lase amprenta asupra capitalei americane, Donald Trump a redenumit o sală de spectacole emblematică "Centrul Trump Kennedy".

De asemenea, el intenţionează să construiască un arc mare la Washington, inspirat de Arcul de Triumf din Paris.