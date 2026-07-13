Circulaţie închisă temporar, din 15 iulie, pe un tronson de 20 km din Autostrada A7. Traficul rutier va fi deviat prin oraşul Bacău

1 minut de citit Publicat la 14:49 13 Iul 2026 Modificat la 14:49 13 Iul 2026

Circulaţie închisă temporar, din 15 iulie, pe un tronson de 20 km din Autostrada A7. Sursa foto: CNAIR

CNAIR a transmis, luni, că, începând de miercuri, 15 iulie, se închide temporar circulația auto pe Varianta Ocolitoare Bacău (A7). Astfel, şoferii care doresc să-şi continue drumul spre DN2 vor fi nevoiţi să traverseze oraşul Bacău. "Închiderea temporară vizează întreaga lungime a Variantei Ocolitoare Bacău, între km 0+000 și km 20+300, traficul rutier în perioada lucrărilor urmând a se desfășura pe DN2, în traversarea municipiului Bacău", a precizat CNAIR, care a adăugat că "avizul fost eliberat pentru perioada 15 iulie – 31 august 2026, ceea ce presupune că în acest interval traficul auto poate fi oricând restricționat pentru executarea lucrărilor".

Autorităţile au mai transmis că fac "apel la înțelegere din partea conducătorilor auto".

"Închidere temporară a circulației auto pe Varianta Ocolitoare Bacău (A7), începând cu 15 iulie.

În vederea conectării cu noile tronsoane ale Autostrăzii A7, Varianta Ocolitoare Bacău va fi închisă temporar circulației auto, începând cu data de 15 iulie 2026.

Așa cum am anunțat anterior, măsura va fi luată la solicitarea antreprenorului, cu avizul CNAIR SA și IGPR. Avizul fost eliberat pentru perioada 15 iulie – 31 august 2026, ceea ce presupune că în acest interval traficul auto poate fi oricând restricționat pentru executarea lucrărilor.

Închiderea temporară vizează întreaga lungime a Variantei Ocolitoare Bacău, între km 0+000 și km 20+300, traficul rutier în perioada lucrărilor urmând a se desfășura pe DN 2, în traversarea municipiului Bacău.

Având în vedere disconfortul temporar creat, facem apel la înțelegere din partea conducătorilor auto, cu recomandarea configurării din timp a deplasărilor, pentru evitarea ambuteiajelor și a timpilor mai mari de așteptare în trafic.

Reamintim, Varianta Ocolitoare Bacău (A7) este parte integrantă a Autostrăzii Moldovei, fiind primul tronson al acestui obiectiv de infrastructură, dat în folosință la finalul anului 2020.

Autostrada A7 este un proiect strategic pentru infrastructura rutieră din zona Moldovei, iar în această perioadă constructorul este mobilizat pentru finalizarea lucrărilor pe ultimul lot al secțiunii Focșani – Bacău, precum și pe cele trei loturi ale secțiunii Bacău – Pașcani. Vă mulțumim pentru înțelegere", a mai comunicat CNAIR.