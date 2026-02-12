Nicușor Dan, la finalul Consiliului European: "Comisia s-a obligat să vină cu scenarii pentru stabilirea prețurilor la energie"

Subiectul energiei s-a aflat în centrul dezbaterilor. Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a prezentat, joi seara, la finalul reuniunii informale a Consiliului European care au fost principalele subiecte discutate de liderii europeni.

Subiectul energiei s-a aflat în centrul dezbaterilor, Nicușor Dan precizând că "Europa nu este competitivă din cauză că prețul la energie este mult mai mare decît în SUA sau China".

"Comisia s-a obligat să vină până la Consiliul următor cu niște scenarii pe mecanismul de stabilire a prețurilor. S-a discutat de mecanismul ETS, prețurile plătite de companii când emit carbon, unde discuțiile au fost destul de contondente între susținători ai ETS, între țări care și-au dezvoltat industria de producție pe regenrabile și țări care nu au făcut-o la același nivel și suferă cum e și România".

Nicușor Dan a părecizat că liderii europeni au fost de acord că creșterile de preț la energie au fost cauzate în special din cauza speculatorilor care operează pe partea de certificate care nu ar trebui să fie admiși în sistem.

"Cu oarecare reținere din partea unor țări care produc energie ieftină din regenerabile, se conturează o majoritate care își dorește ca Europa să investească într-o adevărată rețea de energie electrică, astfel încât să avem cu adevărat o piață unică și un preț unitar",a subliniat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a spus că Comisia s-a angajat să vină cu mai multe propuneri legate de prețurile energiei la următorul Consiliu din martie.

"Una dintre preocupări este coborârea prețului energiei, legată de competivitatea companiilor. Comisia s-a angajat să vină cu o propunere pentru al 28-lea regim pentru companii, un sistem unic prin care companiile să se înregistreze oriunde în Europa. Această dezbatere se va sfârși la sfârșitul anului 2026. În iunie, vom avea o dezbatere pe ETS - certificate pentru gaze cu efect de seră".

Nicușor Dan a spus că liderii europeni se opun unei piețe europene protecționiste:

"Pe partea de competitivitate externă lucrurile au fost simple, a exsitat un acord: nu dorim o piață protecționistă în Europa, în schimb pentru anumite practici neconcurențiale, Europa trebuie să răspundă repede pentru a-și proteja anumite sectoare economice".

"Reprezentanții mediului economic se plâng de faptul că birocrația e mult prea mare. Unul dintre exemple, banii pe care companiile îi cheltuie pentru conformarea la anumite reguli sunt de două ori mai mari decât banii pe care companiile îi plătesc pentru cercetare. Asta este necompetitiv. Comisia s-a angajat să vină cu o propunere pentru acest al 28-lea regim al companiilor. Va exista o metodă prin care la alegere, să aleagă să constituie o companie într-o țară membră sau să meargă pe acest al 28-lea regim și să aibă o companie care să activeze oriunde în Europa".

"Ne dorim ca astfel de companii să activeze, dar infrastructura pe care o accesează trebuie să fie digitalizată. Noi trebuie să digitalizăm interacțiunea pe care diferite companii o au cu statul român.

Piața unică: obiectivul ambițios de a termina această piață unică. În momentula cesta suntem la jumătate, nu există o adevărată piață unică a băncilor și capitalurilor, pe zona comunicațiilor și zona de energie.

Tocmai pentru ca Europa să rămână în competiția globală e nevoie de stimularea unor domenii care nu pot doar cu bani privați, cum ar fi zona de inteligență artificială, industrie aerospațială".