Lăsata Secului pentru Postul Paștelui. Semnificație și tradiții pe 22 februarie

Lăsata secului precede Postul Paștelui. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Basilica.ro

Lăsata secului pentru Postul Paștelui marchează, pe 22 februarie 2026, ultima zi în care credincioșii ortodocși mai pot consuma produse lactate sau ouă, înainte de intrarea în Postul Sfintelor Paști. Ziua are o puternică încărcătură spirituală, fiind dedicată iertării, împăcării și pregătirii sufletești pentru cea mai lungă și aspră perioadă de post din an. În mai multe zone ale țării sunt respectate anumite tradiții în această perioadă.

Pe 22 februarie este Lăsata Secului de brânză pentru Postul Paștelui 2026

Pe 22 februarie 2026, credincioșii ortodocși sărbătoresc Lăsata Secului de brânză, zi care precede începutul Postului Paștelui. Din 23 februarie începe oficial postul, perioadă de șapte săptămâni de rugăciune, pocăință și înfrânare, care culminează cu sărbătoarea Învierii Domnului.

În această zi se face pomenirea Izgonirii lui Adam din Rai, moment care amintește credincioșilor de importanța ascultării și a întoarcerii la Dumnezeu prin post și rugăciune. Totodată, în biserici se oficiază Vecernia Iertării, rânduială specială în cadrul căreia credincioșii își cer iertare unii altora.

Lăsata Secului de brânză este ultima zi în care se mai consumă lapte, brânză, ouă și alte produse lactate. Începând de luni, alimentația devine una strict vegetală, conform rânduielilor bisericești.

Ce semnificație are ziua care precede Postul Paștelui

Semnificația acestei zile este una profundă. Lăsata Secului reprezintă trecerea de la perioada de pregătire la cea de nevoințe duhovnicești intense. Postul Paștelui este considerat cel mai aspru post din an, iar Biserica îi îndeamnă pe credincioși să intre în această perioadă cu sufletul curat și împăcat.

Ziua este strâns legată de tema iertării. În multe parohii, după slujba de seară, preoții și enoriașii își cer iertare reciproc, rostind cuvintele: „Iartă-mă!”, iar răspunsul este: „Dumnezeu să te ierte!”. Gestul simbolizează dorința de reînnoire sufletească și de reconciliere.

Tradiția subliniază faptul că postul nu înseamnă doar schimbarea regimului alimentar, ci mai ales o transformare spirituală, bazată pe rugăciune, milostenie și fapte bune.

Tradiții de Lăsatul Secului

În tradiția populară românească, Lăsatul Secului este marcat prin mese festive în familie, la care se consumă plăcinte cu brânză, ouă, lapte și alte bucate „de dulce”.

În unele zone ale țării, finii merg la nași cu daruri, iar familiile se reunesc pentru a petrece timp împreună înainte de perioada de post.

O altă tradiție este aceea de a lăsa casa curată și lucrurile în ordine, ca semn al unui nou început. Gospodinele pregătesc bucate alese, iar masa de seară are și rolul de a aduce armonie în familie.

De asemenea, în anumite regiuni se păstrează obiceiul focurilor ritualice sau al petrecerilor comunitare, care simbolizează alungarea răului și pregătirea pentru o perioadă de curățire trupească și sufletească.

Lăsata Secului pentru Postul Paștelui rămâne, astfel, o zi a împăcării și a echilibrului, un moment de reflecție care îi ajută pe credincioși să intre cu gând curat în drumul spiritual către Înviere.