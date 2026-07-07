Aproape 4 miliarde de dolari. Atât au câștigat armatorii greci din transportul de petrol rusesc, în ultimii trei ani

Companiile grecești de transport maritim au câștigat cel puțin 3,8 miliarde de dolari din transportul petrolului rusesc în ultimii trei ani. FOTO: Getty Images

Companiile grecești de transport maritim au câștigat cel puțin 3,8 miliarde de dolari din transportul petrolului rusesc în ultimii trei ani, chiar în perioada în care statele G7 au încercat să limiteze veniturile Kremlinului din exporturile de petrol, scrie Financial Times.

Compania care a câștigat cel mai mult din acest comerț, permis în anumite condiții de regimul de sancțiuni occidentale, este Dynacom Tankers, fondată de miliardarul grec George Prokopiou. Potrivit calculelor Financial Times, Dynacom a obținut venituri de cel puțin 915 milioane de dolari din transportul țițeiului rusesc, adică aproape un sfert din totalul încasat de armatorii greci din iulie 2023.

Olympic Shipping and Management, companie a grupului Onassis, a câștigat cel puțin 404 milioane de dolari din acest comerț, a doua cea mai mare sumă înregistrată în rândul companiilor grecești. Stealth Maritime și Polembros Shipping, ambele companii de tancuri petroliere cu sediul la Atena, au obținut fiecare venituri de peste 200 de milioane de dolari.

Rolul armatorilor greci în transportul petrolului rusesc a fost o sursă de tensiune între Atena și Kiev

Mai multe companii grecești de tancuri petroliere, inclusiv Dynacom, au fost incluse în 2023 de autoritatea ucraineană pentru sancțiuni pe lista "sponsorilor internaționali ai războiului", dar au fost ulterior eliminate, după presiuni din partea guvernului elen.

Comerțul cu petrol este permis atât timp cât respectă regulile plafonului de preț impus de G7. Totuși, presiunea pentru înăsprirea sancțiunilor a crescut în ultimele luni, în timp ce SUA și UE încearcă să slăbească poziția Moscovei înaintea unui posibil acord de pace cu Ucraina.

Guvernele caută noi restricții asupra veniturilor energetice ale Moscovei, măsuri care ar putea opri acest comerț derulat de companiile grecești. Ele au fost încurajate de faptul că prețurile petrolului au scăzut în general în ultimii trei ani și nu au crescut atât de mult pe cât se temea inițial în timpul conflictului cu Iranul.

Moscova se confruntă, de asemenea, cu probleme în aprovizionarea internă cu combustibil, în contextul în care Ucraina atacă infrastructura de rafinare a Rusiei cu drone cu rază lungă de acțiune.

Analiza Financial Times a folosit costuri estimate de transport pentru principalele rute rusești, colectate de Argus Media, o agenție de stabilire a prețurilor, care a început să adune aceste date în iunie 2023. FT a folosit apoi date privind administrarea navelor de la Organizația Maritimă Internațională și date despre mișcarea tancurilor petroliere de la Kpler, companie specializată în date și analiză.

Calculele FT acoperă doar principalele rute pentru care Argus are date de preț. Aceasta înseamnă că estimarea se referă doar la 389 de milioane de barili transportați de companii grecești de tancuri petroliere. Alți 153 de milioane de barili nu au o estimare de preț de la Argus și au fost excluși din calculele FT.

Dintre primele 20 de companii care au câștigat cel mai mult din transporturile rusești începând din iunie 2023, opt sunt grecești. Celelalte sunt companii rusești de transport maritim susținute de stat, precum Sovcomflot și Rosnefteflot, sau subsidiare ori companii-paravan asociate acestora, cu excepția administratorului de nave Prominent, cu sediul în Hong Kong.

Armatorii greci sunt cunoscuți în industrie pentru disponibilitatea lor de a-și asuma riscuri

Dynacom s-a numărat printre cele mai active companii de transport maritim în Strâmtoarea Ormuz de la izbucnirea conflictului din Golf, pe 28 februarie.

Aproape 15% din exporturile rusești de țiței au fost transportate de companii grecești în luna mai, potrivit unei analize a datelor furnizate de companiile de analiză maritimă și energetică Windward și Vortexa.

"Sunt bani de făcut acolo și nimeni altcineva nu va intra să facă acei bani", a declarat analista de informații maritime Michelle Wiese Bockmann, referindu-se la navele grecești care transportă petrol rusesc.

Traderii plătesc cu aproximativ 30-40% mai mult pentru tancurile petroliere care transportă țiței rusesc, comparativ cu petrolul provenit din țări care nu sunt vizate de măsuri occidentale, potrivit unor brokeri maritimi care cunosc acest comerț.

Plafonul de preț impus de G7 pentru petrolul rusesc a fost introdus în decembrie 2022 pentru a limita veniturile Moscovei, dar și pentru a menține fluxul de petrol pe piețele internaționale, astfel încât economia globală să nu fie afectată.

Operatorilor occidentali li s-a permis de atunci să asigure transportul sau servicii pentru petrolul rusesc, dar numai dacă prețul este egal cu sau mai mic decât plafonul stabilit de G7. În prezent, plafonul este de 44,10 dolari pe baril. Însă aplicarea acestor reguli a fost, în cel mai bun caz, inegală, potrivit foștilor oficiali implicați în sancțiuni și unor avocați.

Armatorii trebuie să demonstreze că marfa transportată este vândută sub plafonul de preț, prin prezentarea unui formular tipărit de atestare.

Companiile de transport maritim se bazează adesea pe declarațiile navlositorului sau ale furnizorului rus, a explicat Stefanos Roulakis, avocat al unor companii grecești de transport maritim. În general, companiile de shipping nu sunt parte la stabilirea prețului mărfurilor pe care le transportă, a adăugat el.

"În teorie, acest sistem funcționează", a spus Roulakis. "Dar, în practică, am văzut că autoritățile se așteaptă ca armatorii să evalueze dacă prețul estimat este sub plafon și dacă o parte sancționată este implicată în lanțul de aprovizionare."

În reuniuni cu ușile închise, guvernele Greciei și Ciprului s-au opus constant plafonului de preț, au declarat diplomați europeni.

Cu toate acestea, unele companii grecești de petroliere s-au retras din acest comerț. TMS Tankers și Thenamaris și-au redus în mare parte activitatea de transport al petrolului rusesc la sfârșitul anului 2023, după ce SUA au anunțat sancțiuni împotriva unor operatori maritimi din Turcia și Emiratele Arabe Unite, acuzați că ar fi transportat mărfuri rusești peste plafonul de preț.

Thenamaris a obținut venituri de cel puțin 30 de milioane de dolari din transporturi rusești, în timp ce TMS Tankers a câștigat cel puțin 150 de milioane de dolari între iulie 2023 și momentul în care și-a oprit activitatea mai târziu în același an, potrivit calculelor Financial Times.

Mai multe companii grecești de transport maritim s-au retras, de asemenea, din comerțul cu Rusia după sancțiunile impuse de SUA împotriva Rosneft și Lukoil în octombrie 2025, au spus avocați și analiști.

Dynacom a transmis că toate acostările sale în porturi rusești au fost făcute "în deplină conformitate cu toate cadrele legale și de sancțiuni aplicabile și în vigoare" și că sistemul plafonului de preț a redus veniturile Rusiei, dar a și "limitat presiunea asupra costurilor globale ale energiei". "Facturile la electricitate, costurile cu benzina și presiunile inflaționiste suplimentare au fost atenuate datorită contribuției transportului maritim grecesc", a adăugat compania.

Olympic Shipping a transmis că respectă "sancțiunile UE, Marii Britanii și SUA", dar că politica sa este să nu comenteze tranzacții individuale.

Stealth a declarat că toate încărcăturile transportate au respectat regimurile de sancțiuni relevante și au fost verificate de avocați din SUA și Marea Britanie. Unul dintre tancurile petroliere ale companiei, care transporta amoniac rusesc, a fost vizat anul trecut într-un presupus atac ucrainean, ceea ce a determinat compania să ridice probleme privind siguranța navigatorilor săi.

TMS a spus că "politica firmei este să nu comenteze chestiuni comerciale", dar că este "angajată în respectarea strictă a tuturor sancțiunilor aplicabile".

Polembros și Thenamaris nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

"Petrolul rusesc continuă să genereze miliarde pentru Kremlin deoarece guvernele nu au reușit să închidă breșele evidente din sistem", a declarat Svitlana Romanko, directoarea grupului ucrainean de campanie Razom We Stand, care cere oprirea comerțului cu petrol și gaze rusești. "Guvernul grec a ales în mod repetat interesele industriei sale de transport maritim în detrimentul unor sancțiuni mai dure și al păcii", a adăugat Romanko.