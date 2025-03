Nauru vinde pașapoarte ”de aur” cu 105.000 de dolari ca să se salveze de la dispariție

Populația din Nauru trebuie mutată pe terenuri mai înalte, pentru că insula va fi înghițită de ocean. Foto: Getty

Cetățenia Nauru, o națiune insulară care se desfășoară pe doar 12 kilometri pătrați în sud-vestul Oceanului Pacific, poate fi cumpărată cu 105.000 de dolari. Micuța insulă a lansat o inițiativă de tip „pașaportul de aur”, cu scopul de a strânge bani pentru a finanța lucrări de conservare.

Nauru se confruntă cu o amenințare existențială din cauza creșterea nivelului mării, furtunilor și eroziunilor de coastă, pe măsură ce planeta se încinge. Dar a treia cea mai mică țară din lume nu are resursele necesare pentru a se proteja de o criză climatică.

Guvernul spune că vânzarea cetățeniei va ajuta la strângerea fondurilor necesare unui plan de mutare a 90% din populația de aproximativ 12.500 de locuitori a insulei pe un teren mai înalt și de a construi o comunitate complet nouă, potrivit CNN.

„Pașapoartele de aur” nu sunt noi, dar sunt controversate; istoria este presărată de exemple în care acestea sunt exploatate pentru acțiuni criminale. Cu toate acestea, în timp ce țările în curs de dezvoltare se luptă să obțină banii de care au nevoie pentru a face față impactului climatic - un deficit de finanțare care ar putea fi exacerbat de retragerea SUA de la acțiunea globală privind schimbările climatice -, ele sunt forțate să găsească noi modalități de a strânge fonduri.

„În timp ce lumea dezbate acțiunile climatice, trebuie să luăm măsuri proactive pentru a asigura viitorul națiunii noastre”, a declarat pentru CNN președintele Nauru, David Adeang.

Pașapoartele vor costa minim 105.000 de dolari, dar vor fi interzise persoanelor cu anumite antecedente penale. Un pașaport Nauru oferă acces fără viză în 89 de țări, inclusiv Regatul Unit, Hong Kong, Singapore și Emiratele Arabe Unite.

Puțini dintre acești noi deținători de pașapoarte ar putea să viziteze vreodată îndepărtata Nauru, dar cetățenia permite oamenilor să ducă „vieți globale”, a spus Kirstin Surak, profesor asociat de sociologie politică la London School of Economics și autorul cărții The Golden Passport: Global Mobility for Millionaires. Acest lucru poate fi util în special pentru cei cu pașapoarte mai restrictive, a spus ea pentru CNN.

Pentru Nauru, acest program este prezentat ca o șansă de a asigura viitorul insulei, care are o istorie dificilă și întunecată.

Nauru a fost exploatat pentru fosfat de la începutul anilor 1900. Timp de aproape un secol, structura a fost modelată de mineri, lăsând în centrul insulei un peisaj aproape steril, cu stânci zimțate.

Activitatea a lăsat aproximativ 80% din insulă nelocuită, ceea ce înseamnă că majoritatea oamenilor trăiesc acum grupați de-a lungul coastelor, expuși la creșterea nivelului mării, care a crescut aici într-un ritm mai rapid decât media globală.

Odată ce fosfatul s-a epuizat, Nauru a căutat noi surse de venituri. De la începutul anilor 2000, a servit ca loc de detenție pentru refugiați și migranți care încearcă să se stabilească în Australia - un program redus după moartea deținuților.

Acum, insula se află în centrul unui plan controversat de a extrage de la mare adâncime materiale pentru tranziția verde.

Nauru a fost chiar în vizorul antreprenorului de criptomonede, acum închis, Sam Bankman-Fried, care a propus un plan de a cumpăra insula și de a construi un buncăr pentru a supraviețui unei apocalipse, conform dosarelor din 2023 dintr-un proces intentat împotriva lui.

Oamenii care locuiesc acolo simt că au un viitor incert.

„Mulți oameni care locuiesc pe coastă au pierdut deja pământ – unii chiar s-au trezit cu casele înghițite de ape”, a declarat Tyrone Deiye, cetățean din Nauru și cercetător la Monash Business School din Australia.

Vânzarea cetățeniei are potențialul de a avea „un impact economic absolut enorm” pentru micro-state precum Nauru, a spus Surak.

Nauru se așteaptă să câștige aproximativ 5,6 milioane de dolari din program în primul an și să ajungă apoi la aproximativ 42 de milioane de dolari pe an. În cele din urmă, națiunea speră că programul va reprezenta 19% din veniturile totale ale guvernului.

Un program anterior de vânzare a cetățeniei de la mijlocul anilor 1990 s-a terminat cu un scandal, inclusiv arestarea în 2003 în Malaezia a doi presupuși teroriști Al Qaida care purtau pașapoarte Nauru.

Guvernul spune că verificarea programului va fi strictă și îi va exclude pe cei din țările desemnate ca fiind cu risc ridicat de către Națiunile Unite, inclusiv Rusia și Coreea de Nord. Parteneriatele cu organizații internaționale, inclusiv Banca Mondială, vor oferi „expertiză și supraveghere”, a spus președintele Adeang.

Nauru nu este prima țară care caută să finanțeze acțiunile climatice prin vânzarea de pașapoarte.