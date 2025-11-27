Politico: SUA au refuzat să ofere garanții de securitate Ucrainei până la semnarea unui acord de pace

3 minute de citit Publicat la 11:04 27 Noi 2025 Modificat la 11:06 27 Noi 2025

Lansator „Uragan” de rachete de tip „Katiușa” și un militar rus pe frontul din Ucraina. Foto: Profimedia Images

Secretarul de stat american Marco Rubio le-a transmis aliaților europeni că Statele Unite vor un acord de pace înainte să accepte orice fel de garanții de securitate pentru Ucraina, potrivit unui diplomat european și unei persoane familiarizate cu discuțiile, scrie Politico.

Această condiție ar fi stat la baza propunerilor transmise Kievului în ultima săptămână, potrivit surselor. Rubio le-ar fi spus oficialilor europeni, într-o discuție de marți, că președintele Donald Trump va negocia garanții pe termen lung pentru siguranța Ucrainei, astfel încât Kievul să se simtă protejat.

Ucraina a considerat mereu garanțiile de securitate din partea Occidentului un element esențial pentru orice acord posibil cu Rusia, chiar dacă statele NATO încă nu au găsit o formulă comună de sprijin militar și informațional pentru o țară aflată în război. Trump a spus că nu îl va invita pe președintele Volodimir Zelenski la Casa Albă până când nu există un acord semnat.

Mesaje amestecate dinspre Washington

Situația evoluează foarte rapid, iar aliații europeni încearcă să înțeleagă mesajele diferite primite dinspre Washington. Rubio a spus, potrivit unui al doilea diplomat european, că garanțiile pentru Ucraina rămân o prioritate a administrației și că acest subiect este separat de punctele asupra cărora s-a ajuns deja la un acord. Statele Unite ar dori ca întregul pachet să fie finalizat repede.

Rubio a vorbit despre garanții de securitate și în discuțiile de weekendul trecut de la Geneva, dar nu a oferit detalii și nu a reluat tema în apelul cu reprezentanții britanici și francezi, a spus un al treilea diplomat european, care, ca și ceilalți, a vorbit sub protecția anonimatului.

În discuții, secretarul de Stat ar fi menționat și alte chestiuni de rezolvat după un acord, pe care diplomații europeni le-au interpretat ca referindu-se la integritatea teritorială a Ucrainei și la activele rusești înghețate.

Departamentul de Stat a respins interpretarea comentariilor lui Rubio.

„Secretarul Rubio, la fel ca întreaga administrație Trump, a subliniat clar că garanțiile de securitate trebuie să facă parte din orice acord de pace, lucru pe care l-a spus constant, atât public, cât și în discuții private”, a transmis purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott.

Casa Albă a insistat, la rândul său, că orice plan final de pace va include garanții de securitate. „Administrația Trump a afirmat în mod repetat, public și privat, că orice acord trebuie să ofere garanții complete și capacitate de descurajare pentru Ucraina”, a spus purtătoarea de cuvânt Anna Kelly.

Planul SUA pentru pacea din Ucraina este criticat

Propunerile inițiale de pace ale SUA, care au circulat săptămâna trecută, prevedeau ca armata Ucrainei să fie limitată la 600.000 de militari, fără ca Rusia să aibă vreo restricție similară. Rubio și alți oficiali americani au apărat ulterior planul de 28 de puncte, spunând că este doar un punct de plecare, nu o ofertă finală.

În același timp, administrația Trump pare să se îndepărteze treptat de sprijinul total pentru Ucraina și să adopte o poziție mai neutră în negocieri. Rubio le-ar fi spus joi omologilor europeni că SUA nu sunt percepute ca arbitru corect, din moment ce furnizează ajutor militar Ucrainei și impun sancțiuni Rusiei, au spus doi dintre diplomați.

Totuși, administrația Trump se confruntă cu presiuni, inclusiv din partea unor republicani din Congres, pentru a oferi garanții ferme Ucrainei, astfel încât să împiedice o nouă invazie rusă.

„Dacă Ucraina trebuie să cedeze vreun teritoriu, atunci asta trebuie să vină la pachet cu garanții de securitate de tip Articolul 5 din partea NATO și a Statelor Unite. E singura modalitate de a împiedica Rusia să repete invazia”, a spus congresmanul Don Bacon (R-Neb.), referindu-se la clauza NATO de apărare colectivă.

SUA au oferit aproape 67 de miliarde de dolari în ajutor militar pentru Ucraina de la invazia la scară largă a Rusiei, începută în februarie 2022, majoritatea fondurilor fiind aprobate în mandatul administrației Biden. În această perioadă, Washingtonul a creat și un mecanism prin care state europene pot achiziționa armament american pentru Ucraina.

Uniunea Europeană încearcă, de asemenea, să folosească activele rusești înghețate pentru a furniza sprijin suplimentar. Un oficial ucrainean a spus că nu a văzut până acum semne că administrația Trump ar fi dispusă să crească nivelul ajutorului. Franța și Marea Britanie sunt cele care conduc în prezent „coaliția de voință” formată din 33 de state care analizează posibilitatea trimiterii de trupe europene în Ucraina.

Totuși, unele țări europene se tem că administrația Trump ar putea înclina balanța în favoarea Rusiei.

„Nimic despre drepturile omului, lege umanitară, drept internațional sau principii”, a comentat un al patrulea diplomat european despre planurile de pace. „Este o nouă ‘arhitectură de securitate’ europeană plină de găuri”.