Planul B pentru Ucraina. Europa caută soluții să țină Kievul pe linia de plutire: ”Dacă nu acționăm noi, o vor face alții înainte”

4 minute de citit Publicat la 22:27 26 Noi 2025 Modificat la 22:27 26 Noi 2025

ările europene lucrează la un plan de urgență B pentru ca Ucraina să nu rămână fără bani la începutul anului viitor. FOTO: Getty Images

Țările europene lucrează la un plan de urgență B pentru ca Ucraina să nu rămână fără bani la începutul anului viitor, în cazul în care nu se va ajunge la un acord privind confiscarea activelor înghețate ale Rusiei în scopul de a finanța efortul de război al Kievului, scrie Politico.

La summitul de acum o lună, liderii Uniunii Europene sperau să ajungă la un acord asupra unei propuneri de utilizare a activelor înghețate ale Moscovei pentru un „împrumut pentru reparații” de 140 de miliarde de euro către Ucraina, dar ideea s-a lovit de opoziția acerbă a lui Bart De Wever, prim-ministrul Belgiei, unde sunt deținuți banii.

Acum, în contextul discuțiilor de pace și cu lipsa banilor cu care se confruntă Kievul, întrebarea "Ce să facem cu activele rusești" a căpătat o nouă urgență. „Dacă nu acționăm noi, alții vor acționa înaintea noastră”, a declarat sub protcția anonimatului un oficial UE.

Oficialii europeni au sugerat că noua campanie pacifistă a lui Donald Trump ar putea contribui la consolidarea sprijinului pentru planul de utilizare a fondurilor înghețate pentru un împrumut pentru reparații. Banii ar putea fi rambursați Moscovei doar în scenariul improbabil în care Rusia este de acord să plătească daune de război, conform planului.

Diplomații UE se așteaptă ca președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să le ceară oficialilor europeni ca în câteva zile să prezinte un proiect cu condițiile juridice pentru împrumutul pentru reparații. „Comisia este pregătită să prezinte un text juridic, aceste e următorul pas acum”, a declarat von der Leyen miercuri parlamentarilor de la Strasbourg, fără a specifica când va fi prezentat documentul.

Soluția care câștigă teren

Însă, în ciuda discuțiilor intense dintre Belgia și Comisie din ultimele săptămâni, De Wever încă are îngrijorări cu privire la răspunderile juridice și la riscul de represalii din partea Moscovei în cazul în care fondurile rusești ar fi folosite pentru împrumut.

Specialiștii în politici publice de la Bruxelles se concentrează acum pe modalitățile de a ajuta Ucraina în cazul în care propunerea de împrumut pentru reparații nu va fi elaborată la timp pentru ca liderii UE să o aprobe la un summit din 18 decembrie.

O opțiune care câștigă susținere este un împrumut „punte”, finanțat prin împrumuturi UE, pentru a menține Ucraina pe linia de plutire în primele luni ale anului 2026, au declarat patru oficiali. Astfel se va câștiga timp pentru a pune în aplicare împrumutul integral pentru reparații, utilizând activele rusești, într-un mod pe care Belgia să îl poată accepta, pentru a oferi o soluție pe termen lung.

Doi diplomați au declarat că Ucraina ar putea fi rugată să ramburseze împrumutul-punte inițial către UE, odată ce va primi finanțare din împrumutul pe termen lung pentru reparații.

O altă posibilitate ar fi o soluție pe termen lung care să implice o combinație între împrumutul pentru reparații și împrumuturile comune ale UE.

„Nu văd niciun scenariu în care contribuabilii europeni vor plăti singuri factura”, a declarat miercuri von der Leyen parlamentarilor.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că aliații UE vor finaliza „în zilele următoare” o soluție care va „asigura finanțarea” și „va oferi vizibilitate Ucrainei”.

Liderii țărilor UE au discutat opțiunile cu Comisia Europeană în cadrul unei reuniuni de marți la Bruxelles. Franța, Germania, Olanda, Lituania și Luxemburg au făcut presiuni asupra Comisiei pentru a face progrese în ceea ce privește propunerile de finanțare a Ucrainei, potrivit unui oficial.

Perspectiva unui model de finanțare punte fusese ridicată pe 4 noiembrie de comisarul UE pentru economie, Valdis Dombrovskis, care adăugat că „cu cât înregistrăm mai multe întârzieri, cu atât va deveni mai dificil acest lucru”.

Comisia este pe deplin conștientă de necesitatea de a găsi urgent o soluție, în contextul în care Kievul a avertizat că nu va mai avea bani în primele luni ale anului viitor.

Pe termen lung, împrumutul pentru reparații este considerat, în general, singura soluție disponibilă

Țările membre ale UE nu sunt dispuse să apeleze la propriile bugete naționale pentru a trimite granturi în numerar Ucrainei. Multe se confruntă deja cu deficite bugetare și costuri ridicate de împrumut. Prin urmare, convingerea belgienilor să se alăture în cele din urmă este considerată esențială.

„Nu vedem nicio altă opțiune posibilă decât împrumutul pentru reparații.” O idee ar fi „combinarea opțiunii împrumutului pentru reparații cu una dintre celelalte opțiuni”, a spus diplomatul. Dar acest lucru „nu trebuie să dureze prea mult, deoarece există un sentiment de urgență acum și este presant”.

Încă există probleme legate de crearea unui împrumut-punte folosind împrumuturi comune ale UE, descrise uneori ca „euroobligațiuni”.

Cel mai mare obstacol

Poate cel mai mare obstacol va fi faptul că acest tip de împrumuturi din partea UE ar avea nevoie de sprijin unanim din partea celor 27 de țări membre ale blocului comunitar, în condițiile în care Ungaria este un opozant fervent al măsurilor de finanțare a efortului de război al Ucrainei.

Este posibil, totuși, să ajute prezentarea unui plan de împrumut-punte ca fiind destinat reconstrucției Ucrainei, mai degrabă decât finanțării războiului.

Un alt factor vor fi discuțiile pentru un plan de pace în ucraina. Versiunile în curs de elaborare ale unei propuneri de pace se referă la utilizarea activelor înghețate pentru finanțarea reconstrucției Ucrainei. Oficialii europeni au reacționat cu consternare săptămâna trecută la ideea conținută în proiectul american inițial ca SUA să profite de utilizarea acestor active. Liderii UE speră acum că au convins echipa lui Trump că trebuie să aibă ultimul cuvânt în ceea ce privește ce se întâmplă cu aceste active, precum și în ceea ce privește momentul ridicării sancțiunilor europene împotriva Rusiei și calea Ucrainei către aderarea la UE, au declarat diplomații.