Sondaj Avangarde. Ce cred românii despre alegerile anticipate și pe cine ar alege între SUA și UE

Sondajul a fost realizat pe 1050 de persoane din populația adultă, neinstituționalizată, a României. Foto: Getty Images

Aproape 50% dintre români cred că trebuie organizate alegeri anticipate, potrivit rezultatelor unui sondaj de opinie realizat de Avangarde. De asemenea, majoritatea românilor cred că nu ar trebui prioritizate relațiile de apărare și securitate cu Uniunea Europeană în detrimentul celei cu SUA sau invers, ci trebuie menținut un echilibru între cele două părți.

În sondajul realizat de Avangarde, în perioada 22 - 27 iulie 2026, sociologii au cerut opiniile românilor cu privire la alegerile anticipate, relațiile cu SUA și Uniunea Europeană, dar și despre programul SAFE.

Iată ce au răspuns oamenii chestionați:

Credeți că în România ar trebui organizate alegeri anticipate?

Da - 49%;

Nu - 39%;

Nu știu/Nu răspund - 12%;

Dintre următorii parteneri, pe cine considerați că România ar trebui să prioritizeze în relațiile de apărare și securitate?

O combinație echilibrată între cele două părți - 51%;

SUA - 18%;

UE - 23%;

Nu știu/Nu răspund - 8%;

În ceea ce privește programul SAFE, 63% dintre români au spus că s-au informat cu privire la acest acord de împrumut, iar majoritatea consideră că țara noastră ar fi trebuit să atribuie contractele mai multor furnizori, prin licitație publică.

Iată ce au răspuns oamenii chestionați:

Ați auzit sau citit ceva despre programul european SAFE, prin care România a primit fonduri europene pentru achiziții militare?

Da - 63%;

Nu - 30%;

Nu știu/Nu răspund - 7%;

România a semnat contracte de aproximativ 5,7 miliarde de euro din programul SAFE cu o singură companie, germană (Rheinmetall), fără licitație publică. În ce măsură sunteți de acord sau nu cu acest tip de procedură?

Total dezacord - 27%;

Oarecum dezacord - 26%;

Oarecum acord - 16%;

Total acord - 4%;

Nu știu/Nu răspund - 27%;

Considerați că este mai avantajos ca România să cumpere echipamente militare de la o singură companie mare, cu garanția unui parteneriat solid, sau de la mai mulți furnizori, prin licitații competitive, chiar dacă procesul durează mai mult?

O singură companie mare - 19%;

Mai mulți furnizori, selectați prin licitație - 58%;

Nu știu/Nu răspund - 23%;

Considerați că aceste achiziții militare finanțate prin fonduri europene se fac în interesul strategic al României sau în interesul unor companii sau grupuri de influență?

În interesul strategic al României - 31%;

În interesul unor companii sau grupuri de influență - 43%;

Nu știu/Nu răspund - 26%;

Considerați că e mai important ca banii din programul SAFE să fie folosiți pentru achiziții „de pe raft” (echipamente gata fabricate, livrate rapid) sau pentru a dezvolta producția și industria de apărare românească, chiar dacă acest lucru înseamnă livrare mai lentă?

Achiziții rapide, gata fabricate - 18%;

Dezvoltarea industriei locale, chiar mai lent - 62%;

Nu știu/Nu răspund - 20%;

Acordul de împrumut SAFE a fost aprobat, miercuri, de Camera Deputaților cu 198 de voturi „pentru”, 58 „împotrivă” și 14 „abțineri”. Documentul a fost semnat la Bucureşti, la 12 mai 2026 şi la Bruxelles, la 20 mai 2026 şi la 21 mai 2026. Acordul urmează să intre şi în dezbaterea Senatului, care este for decizional în acest caz.

Sondaj de opinie, realizat de Avangarde