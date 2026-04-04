Bucureștenii plătesc cel mai scump curent din Europa raportat la venituri. Facturi mai mari decât în Londra sau Madrid

Raportat la puterea de cumpărare, bucureștenii plătesc cele mai mari facturi la energie din Europa / Sursa foto: Getty Images

Bucureștiul a devenit una dintre cele mai scumpe capitale europene când vine vorba despre facturile la energie. La capitolul energie electrică, Bucureștiul a depășit media europeană, așa cum arată o analiză Antena 3 CNN.

Costurile cu energia electrică în București sunt destul de ridicate, peste media Uniunii Europene. Mai exact, în București, un kilowatt-oră (kWh) a ajuns să coste 28 de eurocenți, peste media UE. Este un preț mult mai mare decât facturile plătite de către locuitorii din Budapesta, Sofia sau chiar de către cei din Madrid.

Totuși, nu suntem cea mai scumpă capitală europeană când vine vorba despre prețurile la energia electrică, pentru că în Londra sau în Bruxelles facturile sunt mult mai mari.

Pe de altă parte, dacă facem comparația cu puterea de cumpărare, atunci clasamentul se schimbă radical. Bucureștiul ajunge în acest caz pe prima poziție și asta pentru că veniturile de la noi sunt mult mai mici decât în Londra sau în Bruxelles.

S-a ajuns în această situație după eliminarea plafonării prețurilor la energia electrică, o măsură care a protejat vreme de câțiva ani consumatorii români, însă a fost eliminată în vara anului trecut, când am avut facturi duble la energia electrică.

Chiar dacă în momentul de față prețurile s-au mai stabilizat rămân în continuare destul de ridicate.

Amintim că ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că preţurile finale la gazele naturale pentru consumatorul casnic nu vor depăşi nivelul maxim actual, deoarece va fi introdus un mecanism transparent, prin care va exista un preţ reglementat la producători şi pe tot lanţul de transport, distribuţie şi furnizare.

Bogdan Ivan a mai declarat că, în ceea ce privește energia electrică, se menține ajutorul de 50 de lei pe lună pentru cei cu venituri de până la 1.950 de lei, iar ulterior, plafonul va crește la 2.500 de lei.

„Pentru electricitate avem deja proiecția făcută pe întreg anul, să continuăm cu cei 50 de lei pe lună pentru oamenii care au venituri până în 1.950 lei.