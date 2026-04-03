Răsturnare de situație la CE Oltenia. Mai mulți angajați s-au autodenunțat că au dat mită pentru contracte. Șefii sunt audiați

Sursa foto: Sindicatul Liber Ems Roșia via Facebook

Mai mulți angajați de la Complexul Energetic Oltenia s-au autodenunțat că au dat mită pentru a li se prelungi contractele de muncă. Ancheta a luat amploare după ce 1.500 de salariaţi au rămas fără loc de muncă, iar mai mult șefi din Complexul Energetic Oltenia și lideri de sindicat au fost chemaţi la audieri.

După valul de disponibilizări din cadrul Complexului Energetic Oltenia, ies la iveală detalii despre cum au fost ocupate posturile din companie.

Mai mulți angajați s-au denunțat în fața anchetatorilor cu privire la faptul că ar fi plătit sume de bani importante pentru a li se prelungi contractele de muncă. Denunțurile au fost făcute în urmă cu 4 ani, când cei angajați, pe perioadă determinată, au obținut promisiunea unor contracte de muncă permanente. Compania le prelungea raporturile de muncă din 6 în 6 luni, iar oamenii doreau contrate de muncă stabile.



Încă de acum 4 ani, o parte din cei 1.500 de salariați rămași de la 1 aprilie fără loc de muncă, au povestit cum s-au purtat negocierile.

Însă, ancheta a bătut pasul pe loc, până acum, când tensiunile au crescut din cauza încetării totale a contractelor.

La audieri au fost chemați mai mult șefi din Complexul Energetic Oltenia și lideri de sindicat. Se pare că ultimii, aveau rolul de a monitoriza intențiile salariaților care oferiseră bani în schimbul angajatorii sau a prelungirii contractelor.

Surse din rândul minerilor susțin că unii lideri de sindicat i-au amenințat acum pe salariații rămași fără loc de muncă că dacă se autodenunță că au dat șpagă vor fi acuzați și ei de dare de mită.