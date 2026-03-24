Tensiuni în Piața Victoriei. Mai multe persoane au vrut să se alăture protestului minerilor și s-au certat cu jandarmii

Peste 1000 de mineri au venit în Capitală, marți, şi protestează în faţa Guvernului. Forţele de ordine au luat măsuri speciale de securitate şi au montat mai multe rânduri de garduri. Oamenii sunt nemulţumiţi din cauza concedierilor anunţate de la 1 aprilie: 1.500 de angajaţi vor rămâne fără locuri de muncă de la acea dată.

UPDATE 13.30 Au fost tensiuni la protest, în condițiile în care persoane care nu erau mineri au vrut să se alăture protestului și s-au luat la ceartă cu jandarmii.

"În zona adunării publice, un bărbat a adresat injurii în mod explicit, motiv pentru care a fost condus la autospecială, pentru stabilirea identității și aplicarea măsurilor legale în consecință.

Astfel, persoana a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 800 de lei, în conformitate cu prevederile art. 2, pct. 1 din Legea nr. 61 din 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Sublinem faptul că persoana în cauză și-a manifestat intenția de a participa la adunarea publică, însă nu face parte din categoria socio-profesională care organizează manifestația", a comunicat Jandarmeria Capitalei.

Participanții la manifestație sunt veniți în special de la Complexul Energetic Oltenia, au ajuns ăn București cu autocare. Grupurile sunt însoțite permanent de jandarmi, de la coborârea din mijloacele de transport și până la intrarea în perimetrul delimitat din fața Guvernului.

Toți protestatarii sunt verificați de forțele de ordine, în special cei care au genți sau bagaje, iar întreaga alveolă centrală din Piața Victoriei a fost împrejmuită cu garduri. În fața Palatului Victoria a fost instalat un dublu cordon de protecție, iar dispozitive de delimitare au fost amplasate inclusiv pe partea opusă a bulevardului.

Oamenii sunt nemulțumiți în principal de concedierile anunțate în sector, care ar urma să intre în vigoare de la 1 aprilie. Aproximativ 1.500 de angajați riscă să își piardă locurile de muncă, în condițiile în care mulți dintre ei au contracte pe perioadă determinată.

Protestatarii reclamă, de asemenea, incertitudinile legate de viitorul industriei energetice și miniere din România. Aceștia susțin că negocierile asumate de statul român prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) ar putea duce la închiderea completă a activității de minerit până în anul 2030, ceea ce amplifică temerile privind pierderea locurilor de muncă.

Manifestanții au solicitat autorităților organizarea unor discuții chiar în cursul zilei de marți, însă până în acest moment nu au primit un răspuns oficial. Nu este clar dacă aceștia vor fi primiți la negocieri de premierul Ilie Bolojan sau de alți reprezentanți ai Guvernului.

Protestul din Piața Victoriei vine după mai multe acțiuni similare organizate în ultimele săptămâni. Minerii și energeticienii au protestat atât la sediul Complexului Energetic Oltenia, cât și în fața Ministerului Energiei, unde o parte dintre participanți au recurs inclusiv la greva foamei.