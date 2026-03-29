Situație disperată la CEO Oltenia: sindicatul le cere minerilor să se pensioneze, pentru ca alții să nu fie dați afară

Minerii de la CEO Oltenia au protestat și la sediul companiei, și în București, dar nu au reușit să își salveze locurile de muncă. Sursa foto: Sindicatul Liber Ems Roșia via Facebook

Minerii din Oltenia sunt îndemnați de sindicat să iasă la pensie, pentru a evita situația ca alți colegi, ce nu au ajuns la vârsta de pensionare, să fie dați afară.

Un apel în acest sens a fost făcut de Sindicatul Liber Alfa.

"Având în vedere situația dificilă prin care trece Complexul Energetic Oltenia și riscurile reale privind locurile de muncă, Sindicatul Liber Alfa face un apel la responsabilitate, solidaritate și înțelepciune.

Îi rugăm pe toți colegii care îndeplinesc condițiile de pensionare să își depună dosarele și să iasă la pensie în mod liniștit și demn.

De asemenea, adresăm un apel celor care sunt deja pensionați și încă ocupă locuri de muncă: vă rugăm să lăsați aceste posturi disponibile pentru colegii care nu au această posibilitate și care depind de aceste locuri de muncă pentru traiul zilnic", a comunicat sindicatul.

"Este un moment în care solidaritatea dintre noi poate face diferența. Împreună, putem contribui la protejarea colegilor noștri și la menținerea unui echilibru în această perioadă dificilă. Vă mulțumim pentru înțelegere și sprijin!", se spune în încheierea apelului.

Aproape 2000 de oameni urmează să fie dați afară de la CEO Oltenia în perioada următoare

"Minerii din Târgu Jiu își pun speranța în președintele României, Nicușor Dan, cel căruia i-au solicitat o întâlnire in speranța că vor găsi astfel o soluție pentru ca cei 1.800 de energeticieni de la Complexul Energetic Oltenia să nu rămână fără un loc de muncă.

Acest lucru ar urma să se întâmple peste trei zile: pe 1 aprilie, 1.500 de angajați urmează să își piardă slujbele, iar pe data de 1 mai alte 300 de persoane vor rămâne fără loc de muncă.

Pentru că disperarea este atât de mare și pentru că nu au reușit să găsească înțelegere nici la conducerea companiei, nici la premierul Ilie Bolojan, în urma protestelor de la Guvern, minerii fac apel către colegii lor.

Sindicatul le solicită minerilor care deja s-au pensionat, dar în continuare ocupă poziții în companie, dar precum și minerilor și energeticienilor în prag de pensionare, să elibereze acele posturi pentru ca cei tineri să își poată continua munca, întrucât nu au alte variante de a-și întreține familia.

Nu este clar ce efect va avea apelul sindicatului, dar unii dintre cei aflați în situația de a-și pierde slujbele se gândesc, deja, să plece în străinătate, în speranța că vor găsi de muncă acolo", a relatat Andreea Borboros, corespondent Antena 3 CNN

Minerii au protestat la București și au avut altercații cu forțele de ordine. La protest au venit și agitatorii lui Călin Georgescu

Peste 1000 de mineri au protestat, marți, în Capitală, iar manifestația din faţa sediului Guvernului a fost marcată de momente violente.

Mai mulți protestatari au fost luați pe sus și scoși din piață de jandarmi, după altercații cu forțele de ordine.

Un participant la protest i-a acuzat pe jandarmi că au acționat fără să fie provocați și a negat informația că minerii ar fi încercat să doboare gardul de protecție.

Forțele de ordine au folosit spray lacrimogen pentru a-i contracara pe manifestanții care se agitau.

La acțiunea din Piața Victoriei s-au infiltrat printre mineri agitatorii cunoscuți de la manifestațiile organizate pentru Călin Georgescu.

"În cadrul adunării publice, mai multe persoane au devenit recalcitrante, au aruncat cu obiecte asupra forțelor de ordine și au forțat dispozitivul de panouri metalice. În acest context, 2 persoane au fost extrase și conduse la autospecială, pentru stabilirea identității și aplicarea măsurilor legale în consecință", a comunicat ulterior Jandarmeria.