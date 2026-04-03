Un fizician de renume și fiica sa îngroapă mini-reactoare nucleare la peste un km sub pământ. Cine sunt Elizabeth și Richard Muller

Richard A. Muller, fizicianul american care a fondat compania Deep Fission împreună cu fiica sa. Sursa foto: Deep Fission

Un fizician de renume și fiica sa dezvoltă o idee care ar putea schimba radical energia nucleară: reactoare miniaturale îngropate la peste un kilometru sub pământ. Totul a pornit de la plimbări lungi și discuții între Elizabeth Muller și tatăl ei, Richard A. Muller, unul dintre cei mai respectați fizicieni americani, relatează Forbes.

Timp de peste un deceniu, cei doi au mers împreună de două ori pe săptămână pe dealurile din Berkeley, California, oprindu-se la cafea și discutând idei. Richard Muller, cunoscut pentru contribuțiile sale la dezvoltarea metodei moderne de datare cu carbon și laureat al premiului MacArthur, a predat peste 40 de ani la Universitatea din California, Berkeley.

Astăzi, la 82 de ani, se pregătește pentru cel mai mare impact comercial al carierei sale, datorită fiicei sale și unei idei inovatoare.

Elizabeth Muller, în vârstă de 47 de ani, a crescut într-un mediu puternic anti-nuclear. Cu toate acestea, experiența profesională din Franța, unde energia nucleară este văzută ca o soluție curată și fiabilă, i-a schimbat perspectiva. Întoarsă în SUA, a decis să valorifice expertiza tatălui său într-un proiect antreprenorial.

Cum funcționează reactoarele nucleare miniaturale

Astfel a luat naștere, în 2022, compania Deep Fission. Conceptul este simplu, dar revoluționar: se forează un puț îngust, de aproximativ 76 cm diametru, până la o adâncime de peste 1,5 kilometri. Acesta este umplut cu apă, iar la bază este introdus un reactor nuclear de dimensiuni mici, care încălzește apa până la fierbere. Aburul rezultat este transportat la suprafață pentru a alimenta turbine și a genera electricitate.

Fiecare astfel de instalație poate produce aproximativ 15 megawați, suficient pentru alimentarea a circa 12.000 de locuințe. Un câmp cu 70 de astfel de reactoare ar putea susține consumul unui centru de date de mari dimensiuni, inclusiv pentru inteligență artificială.

Un avantaj major este costul redus. Fondatorii estimează un preț de aproximativ șase cenți pe kilowatt-oră. Amplasarea reactorului la mare adâncime elimină nevoia unor structuri costisitoare de beton și oțel, reducând până la 80% din costurile tradiționale. Presiunea necesară funcționării este asigurată natural de coloana de apă și de rocă.

În 2023, Departamentul Energiei din SUA a selectat Deep Fission ca parte a unui program pilot pentru reactoare inovatoare. Spre deosebire de alte proiecte, care rămân la suprafață, tehnologia propusă de familia Muller folosește adâncimea pământului ca element esențial de siguranță și eficiență.

Compania este evaluată acum la 1 miliard de dolari

Compania a atras până acum investiții de 122 de milioane de dolari și este evaluată la aproximativ 1 miliard de dolari. Elizabeth Muller deține 19% din firmă, iar tatăl ei 10%. Investitori importanți susțin proiectul, iar planurile includ construirea unui reactor experimental de 84 de milioane de dolari și atingerea stadiului de reacție nucleară autosusținută.

Primul puț de test este forat în Kansas, într-o zonă industrială utilizată anterior pentru producția de muniții. Reactorul va fi amplasat într-un recipient special, iar reacția nucleară va fi controlată de la distanță. Sistemul este conceput astfel încât zona radioactivă să rămână izolată în adâncime, iar aburul care ajunge la suprafață să fie sigur. Apa este reutilizată într-un circuit închis, reducând consumul.

Drumul către această idee nu a fost direct. După pensionare, Richard Muller a studiat schimbările climatice și a ajuns la concluzia că energia nucleară este esențială pentru reducerea emisiilor. A participat și la proiecte legate de exploatarea gazelor de șist și a acumulat experiență în domeniul forajului.

În 2016, familia Muller a lansat o altă companie, Deep Isolation, dedicată depozitării deșeurilor nucleare în puțuri subterane. Experimentele au demonstrat că barele de combustibil uzat pot fi depozitate și recuperate în siguranță. Această experiență a dus la ideea folosirii puțurilor pentru reactoare active.

Ce s-ar întâmpla cu reactoarele îngropate în caz de cutremur

Momentul decisiv a venit când au analizat dacă un reactor ar putea deveni critic într-un astfel de mediu. Concluzia a fost că, în anumite condiții, reacția este posibilă, iar roca din jur ar limita presiunea și temperatura, sporind siguranța. Astfel a apărut Deep Fission.

Fondatorii susțin că riscurile sunt minime. Chiar și în cazul unui cutremur, radiațiile ar avea nevoie de sute de mii de ani pentru a ajunge la suprafață, iar impactul asupra apei subterane ar fi neglijabil. În plus, la finalul ciclului de viață, reactoarele pot fi sigilate definitiv în subteran cu ciment și rocă.

Totuși, nu toată lumea este convinsă. Unii locuitori din zona unde se desfășoară testele și-au exprimat îngrijorarea privind siguranța și impactul pe termen lung. Alții, însă, văd proiectul ca pe o oportunitate economică majoră.

Compania speră să înceapă producția comercială de energie până în 2027, mai rapid decât alte startup-uri din domeniu. Există deja interes din partea dezvoltatorilor de centre de date, care caută surse stabile și eficiente de energie.

Într-o lume cu cerere tot mai mare de electricitate, ideea reactoarelor nucleare miniaturale îngropate ar putea reprezenta un pas important către un viitor energetic mai sigur și mai accesibil.