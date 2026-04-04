Profitul rafinăriilor ar putea fi investigat de Comisia Europeană: “Trebuie să ne asigurăm că nu există abuzuri de preț”

Guvernul francez a investigat şi distribuitorii la nivel naţional pentru a evita să se facă profituri în mod abuziv în urma escaladării. FOTO: Hepta

Ministrul francez al Economiei, Roland Lescure, a cerut Comisiei Europene să investigheze marjele de profit ale rafinăriilor de pe continent, pentru a preveni abuzurile de preţ, în contextul crizei combustibililor, cauzată de războiul din Orientul Mijlociu, potrivit Agerpres.

Într-un interviu pentru postul public de televiziune France 5, acesta a precizat că a trimis, vineri, o scrisoare Comisiei să ia măsuri pentru "a se asigura că nu au existat abuzuri".

Aceasta se întâmplă, a reamintit el, după ce Guvernul francez a investigat şi distribuitorii la nivel naţional pentru a evita să se facă profituri în mod abuziv în urma escaladării preţurilor la hidrocarburi.

"Ceea ce mă interesează - a spus el, este ca astăzi să nu existe abuzuri, şi ne-am asigurat de acest lucru: numai 5% din staţii nu respectau normele, şi am desfăşurat sute de investigaţii".

Dar, "subiectul rafinăriilor nu este o problemă naţională, ci una europeană", a precizat oficialul francez.

Ministrul a vorbit şi despre eliberarea de rezerve strategice de petrol convenită de ţările membre ale Agenţiei Internaţionale a Energiei, care se face într-o manieră "chirurgicală" şi "metodică", pentru că nu se ştie care va fi situaţia în mai sau iunie.

"Le vom elibera atunci când vor fi necesităţi punctuale", a spus, şi a explicat că Franţa "este liniştită", având rezerve pentru trei luni.