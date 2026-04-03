Cel mai bogat rege din Africa a anunțat o investiție de 750 de milioane de dolari pentru a crește producția de aur în mai multe țări

Grupul minier marocan Managem, controlat de familia regală a regelui Mohammed VI, cel mai bogat monarh din Africa, vrea să investească 750 de milioane de dolari pentru a-și crește puternic producția de aur în următorii ani. Planul companiei este ca, până în 2030, să ajungă la o producție de peste două ori mai mare decât în prezent, profitând de creșterea prețurilor la aur, scrie Business Insider Africa.

Profitul companiei a crescut spectaculos în 2025, ajungând la 322 de milioane de dolari, datorită prețului ridicat al aurului. Regele Mohammed VI, cel mai bogat monarh african, cu o avere estimată la 5 miliarde de dolari, continuă astfel să investească strategic pentru dezvoltarea economiei Marocului. Managem valorează acum peste 10 miliarde de dolari și devine tot mai influentă în industria minieră africană.

Directorul general, Imad El Tumi, spune că aurul rămâne motorul principal al companiei și că obiectivul este extinderea activității în întreaga Africă.

Managem operează în șapte țări africane, cu proiecte importante în Sudan (Gabgaba), Republica Democrată Congo (Pumpi, cupru și cobalt), Gabon (Etéké) și Senegal (Boto). Proiectul Pumpi din RDC acoperă 25,6 km², are 32 de licențe și este dezvoltat în parteneriat cu firma chineză Wanbao. În paralel, Managem lucrează la proiecte miniere în Maroc, Guineea și Coasta de Fildeș.

În 2025, producția de aur a crescut cu 26%, în timp ce prețul aurului a urcat cu 44%, la 3.445 de dolari pe uncie. Aurul a adus mai mult de jumătate din veniturile companiei, care au ajuns la 1,3 miliarde de dolari. Și producția de argint a crescut, cu 18%, iar prețul argintului a urcat la 40 de dolari pe uncie.

Managem estimează că veniturile vor depăși 2 miliarde de dolari în următorii doi ani, grație producției mai mari și a prețurilor ridicate ale aurului.

Extinderea companiei include două proiecte mari în Africa de Vest. În Gabon, proiectul Etéké va începe producția în 2028 și va produce aproximativ 60.000 de uncii pe an, cu o investiție de 150 de milioane de dolari. În Guineea, proiectul Karita, aflat în faza de studiu, ar putea produce 200.000 de uncii anual din 2029, cu o investiție de 600 de milioane de dolari. Managem mai analizează și achiziția unor mine deja existente pentru a crește mai rapid producția.

Pe plan global, aurul se menține la prețuri ridicate. La începutul lui 2026, o uncie se vindea cu aproximativ 4.650 de dolari, iar analiștii estimează că prețul ar putea ajunge la 6.300 de dolari până la sfârșitul anului, susținut de achizițiile băncilor centrale și de scăderea dobânzilor în SUA. În aceste condiții, investițiile Managem vin la momentul potrivit și ar putea aduce companiei un avantaj pe piața aurului.