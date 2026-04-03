Vortexul polar a luat o întorsătură neașteptată: Iarna s-ar putea prelungi în Europa. Căldura de acum e doar temporară

Vortexul polar a luat o întorsătură neașteptată: Iarna s-ar putea prelungi în Europa.

Deși calendaristic primăvara este deja instalată, atmosfera nu pare pregătită să lase complet în urmă iarna. Vortexul polar se destramă în mod obișnuit în această perioadă, însă în aprilie 2026 continuă să influențeze vremea, inclusiv în Europa, unde sunt posibile noi episoade de răcire și instabilitate.

Vortexul polar din stratosferă intră în ultima etapă sezonieră și trece prin așa-numitul proces de „încălzire finală” (Final Warming), care marchează sfârșitul dominației sale din timpul iernii. Pe măsură ce această circulație de la mare altitudine slăbește, eliberează nucleul vortexului din straturile inferioare ale atmosferei, ceea ce duce la noi efecte meteo în emisfera nordică, scrie Severe Weather.

Analizele arată că un nucleu rezidual al vortexului polar rămâne activ în atmosfera joasă, în special deasupra Americii de Nord și estului Canadei. Acesta poate genera episoade de frig târziu și chiar ninsori în Statele Unite, dar influențele se resimt și în Europa, prin modificări ale circulației aerului.

Vortexul polar este, pe scurt, o circulație amplă de aer rece care se formează în jurul regiunilor polare și se extinde de la sol până în stratosferă, la peste 50 de kilometri altitudine. În mod normal, el acționează ca o barieră care ține aerul rece blocat în zona Arctică. Primăvara însă, această „barieră” slăbește și permite aerului rece să coboare mai ușor spre latitudini mai joase.

Pe timpul iernii, perturbările vortexului pot duce la episoade severe de frig. Acestea apar adesea în urma fenomenului de încălzire stratosferică, când temperaturile cresc brusc la altitudine și destabilizează întregul sistem. În acest an, vortexul a fost deja mai slab, iar acum intră în faza finală de disipare.

Pe măsură ce vortexul din stratosferă se destramă, influența sa directă scade, dar efectele nu dispar complet. Undele generate în atmosferă pot împinge nucleul rece din straturile inferioare către anumite regiuni, inclusiv Europa, ceea ce explică variațiile bruște de temperatură.

Temperaturile calde din Europa, doar temporare

La începutul lunii aprilie, acest nucleu de presiune joasă rămâne activ deasupra estului Canadei și Atlanticului de Nord. În acest context, Europa este influențată de un flux de aer mai cald din vest, ceea ce aduce temperaturi apropiate de normal sau ușor peste. Totuși, această stabilitate este temporară.

Spre mijlocul lunii, modelul atmosferic se schimbă din nou. Nucleul vortexului polar rămâne activ în zona Canadei, iar în nordul Europei se instalează o zonă de presiune ridicată. Această combinație poate favoriza pătrunderea aerului rece spre continent, iar temperaturile ar putea coborî sub valorile normale pentru această perioadă, chiar și cu 10 grade Celsius.

Distribuția precipitațiilor se schimbă

În vestul și centrul Europei sunt așteptate ploi mai frecvente, în timp ce nordul continentului ar putea avea perioade mai uscate, sub influența presiunii ridicate.

Pe măsură ce luna avansează, vortexul polar continuă să slăbească, însă atmosfera poate intra într-un alt tipar interesant, cunoscut sub numele de „Omega Blocking”. Este o configurație în care o zonă de presiune ridicată rămâne blocată între două zone de presiune joasă, ceea ce duce la contraste puternice de vreme.

Într-un astfel de scenariu, nordul Europei ar putea avea temperaturi mai ridicate, în timp ce restul continentului ar resimți o tendință de răcire și instabilitate, cauzată de pătrunderea aerului rece dinspre nord.