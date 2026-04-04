AUR a decis când depune moțiune de cenzură. Petrișor Peiu: "Atunci se anunță criză în toată regula"

Petrișor Peiu a spus că social-democrații ar putea avea propria moțiune de cenzură: FOTO: Agerpres

Petrişor Peiu a anunţat că parlamentarii AUR sunt deciși să depună moţiune de cenzură în fiecare sesiune parlamentară. Acest demers va fi făcut în actuala sesiune, cel mai probabil, în luna mai, după ce vor fi anunţate datele oficiale privind starea economiei, a precizat liderul senatorilor AUR, într-un interviu pentru Prima TV.

“În fiecare sesiune a actualei legislaturi, noi am decis să depunem moţiune de cenzură. Momentul moţiunii de cenzură probabil că este cel care vă interesează. Acum, ca principiu, în săptămâna mare, în săptămâna luminată, nu prea cred că e normal să facem moţiuni de cenzură. Eu personal am anunţat şi am vorbit şi cu colegii, ar fi foarte interesant să avem această dezbatere a moţiunii de cenzură undeva pe 13 mai sau după, ziua în care vom avea oficial al treilea trimestru de scădere economică, adică deja criză în toată regula. Pentru că atunci se va comunica oficial de la Institutul Naţional de Statistică rezultatul pe primul trimestru. Acum rezultatul este anticipat, că toţi indicatorii care compun indicatorul ăsta global de creştere economică arată foarte prost pentru economia României pe primul trimestru”, a afirmat Petrişor Peiu sâmbătă, la Prima Tv, în emisiunea Insider Politic.

În ceea ce privește posibilitatea ca social-democraţii să susţină moţiunea AUR, Petrișor Peiu a spus că social-democrații ar putea avea propria moțiune de cenzură prin care să urmărească răsturnarea Guvernului Bolojan.

De asemenea, Petrişor Peiu crede că PSD negociază numirea şefilor parchetelor, respectiv şefilor celor două servicii de informaţii, SRI şi SIE. “Şi cred că PSD-ul este cumva parte în această împărţire. Eu cred că nici nu concepe să nu obţină”.

El a spus că social-demcoraţii „aveau alte aşteptări de la coalitia pe care au constituit-o” şi „şi-au imaginat că vor avea un rol mai pregnant”.

Amintim că în luna martie, Peiu a spus că partidul AUR exclude o colaborare cu oricare dintre partidele din Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR. Senatorul AUR a explicat atunci că partidul ar fi dipus să facă o excepție dacă s-ar constitui un guvern pe o perioadă determinată, timp de câteva luni şi cu mandat să organizeze alegeri anticipate.

De asemenea, Sorin Grindeanu nu a exclus miercuri scenariul ca PSD să preia guvernarea, după consultările interne care vor avea loc pe 20 aprilie. El a precizat că în urma întâlnirilor regionale de până acum nu a existat nicio voce în partid care să dorească o continuare a guvernării cu Ilie Bolojan premier.