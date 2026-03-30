Petrișor Peiu: AUR exclude orice colaborare cu partidele din Coaliție, cu o excepție

AUR a anunțat și că va depune o moțiune de cenzură. Foto: Agerpres

Partidul AUR exclude o colaborare cu oricare dintre partidele din Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR, a declarat, luni, liderul senatorilor formaţiunii, Petrişor Peiu. Senatorul AUR a explicat că partidul ar fi dipus să facă o excepție dacă s-ar constitui un guvern pe o perioadă determinată, timp de câteva luni şi cu mandat să organizeze alegeri anticipate, relatează Agerpres.



„Excludem o colaborare înainte de alegeri cu oricare dintre partidele actualei coaliţii de guvernare - PSD, PNL, USR, UDMR. Deci, înainte de alegeri nu există nicio formulă de înţelegere, coaliţie, decât în ipoteza în care facem un guvern cu termen determinat, limitat la câteva luni şi cu mandat să organizeze alegeri. Atât”, a afirmat Peiu, întrebat într-o conferinţă de presă dacă AUR va începe discuţiile cu alte partide din Parlament pentru o majoritate politică, în cazul în care Guvenul Bolojan va pica.



AUR nu are niciun fel de interes să intre într-un guvern în postură de partener minoritar, a subliniat el.



„Nu putem să mergem, ca un al doilea partid ca mărime, în niciun fel de coaliţie cu partide care gândesc cu totul şi cu totul altfel. Dacă eu vreau o cotă de TVA la 19% şi aceste patru partide vor la 21%, cum putem să guvernăm împreună? Nu există această posibilitate. Aşteptăm alegerile şi decizia electoratului”, a spus el.



O moţiune de cenzură ar putea fi depusă de către AUR în aprilie-mai, după apariţia datelor economice pe primul trimestru al anului. De asemenea, Peiu a reafirmat că AUR nu va susţine un guvern minoritar.

„Cum să susţii un guvern din care nu faci parte? Nu există aşa ceva. În democraţie nu există susţinerea unui guvern din care să nu faci parte. Poate să existe susţinerea unui guvern de tehnicieni, deşi şi acolo este greu de acceptat că nu este amprentă politică, sau un guvern de uniune naţională, cu mandat limitat în timp, de câteva luni, pentru organizarea de alegeri. Dar, altminteri, dacă eşti în opoziţie, nu poţi să susţii guvernul. Dacă susţii guvernul, fie şi în Parlament, nu mai eşti în opoziţie”, a mai spus el.