AUR a anunțat că depune moțiunea de cenzură în perioada în care PSD vrea să dărâme Guvernul Bolojan

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu. Sursa foto: Hepta

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a transmis, luni, că partidul AUR va depune moțiune de cenzură. El a adăugat că aceasta va fi depusă după publicarea datelor financiare pe primul trimestru al anului.

Potrivit acestuia, demersul ar urma să aibă loc la sfârșitul lunii aprilie, cel târziu începutul lunii mai.

„Noi vom depune o moțiune de cenzură – acesta este scenariul de bază – atunci când va fi publicat comunicatul privind estimarea rezultatului economic pe primul trimestru al anului, undeva în aprilie, început de mai. Atunci vom vedea dacă ne aflăm într-o criză economică”, a declarat Petrișor Peiu, la Parlament.

Totodată, liderul senatorilor AUR a mai adăugat că scenariul în care partidul condus de George Simion va forma o alianță cu PSD, PNL și USR înainte de alegeri este exclus.

Singura variantă luată în calcul ar fi cea în care AUR ar intra la guvernare doar pentru o perioadă limită.

„Așadar, înainte de alegeri nu există nicio formulă de colaborare, decât în ipoteza în care am face un guvern cu termen limitat, stabilit pentru câteva luni, cu mandatul de a organiza alegeri”, a precizat Peiu.

În urmă cu câteva zile, senatorul AUR declarase că moțiunea va fi depusă „la momentul pe care îl va considera optim”.

„Moţiunea de cenzură vine să aducă o dezbatere publică privind politica pe care guvernul a desfăşurat-o, care nu a dat roadele pe care ar fi trebuit să le dea, şi să pună în contrapartidă propunerile pe care noi le avem de rezolvare a situaţiilor pe care guvernul nu a reuşit să le rezolve, prin ceea ce a făcut. Deci este, dacă vreţi, o sancţionare a politicilor guvernului", spunea Peiu.

De asemenea, demersul AUR ar urma să aibă loc în perioada în care PSD decide dacă rămâne sau nu la guvernare.