AUR anunţă că va depune o moţiune de cenzură în această sesiune parlamentară, "la momentul pe care îl va considera optim"

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu. Sursa foto: Hepta

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că partidul din care face parte va depune o moţiune de cenzură în această sesiune parlamentară, la momentul pe care îl va considera optim, în contextul în care PSD pregăteşte o consultare internă cu privire la rămânerea la guvernare.

”AUR va depune o moţiune de cenzură în această sesiune parlamentară, la momentul pe care îl va considera optim, din punct de vedere al partidului nostru. Adică nu ne propunem să reacţionăm la nişte evenimente declanşate de alte partide.

Dacă situaţia va fi atunci de aşa natură, sigur contează în context şi chestiunea asta dar, după părerea mea, noi vom avea o moţiune de cenzură în momentul pe care îl vom considera optim şi care va veni să sancţioneze o foarte mare gafă a guvernării.

Nu ne legăm neapărat, nu ne coordonăm cu alte partide. Contează, atunci când există momente tensionate în coaliţie, dar nu este singura motivaţie a depunerii moţiunii de cenzură”, a afirmat Peiu.

Într-un scenariu al moţiunii de cenzură, Peiu transmite că "ne bazăm 100% pe voturile noastre şi pe alte grupări de opoziţie".

”Ne bazăm 100% pe voturile noastre şi pe alte grupări de opoziţie, pentru că altfel nu avem cum să o depunem, dacă nu avem suficiente semnături. Dar alegerea diferitelor partide care se declară în opoziţie de a vota legea bugetului nu are legătură cu opţiunea noastră de a depune moţiune de cenzură.

În contextul în care guvernul a obţinut suficiente voturi, nu a fost demis. Următoarea situaţie de natură critică care se conducă la căderea guvernului va fi la o moţiune de cenzură care nu putea fi imediat după legea bugetului, ar fi fost absurd”,

Moţiunea de cenzură vine să aducă o dezbatere publică privind politica pe care guvernul a desfăşurat-o, care nu a dat roadele pe care ar fi trebuit să le dea, şi să pună în contrapartidă propunerile pe care noi le avem de rezolvare a situaţiilor pe care guvernul nu a reuşit să le rezolve, prin ceea ce a făcut. Deci este, dacă vreţi, o sancţionare a politicilor guvernului", a mai spus Peiu.