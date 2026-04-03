Un oligarh ucrainean cumpără o fabrică strategică din România, veche de 75 de ani, cu peste 300 de angajați

Fabrica AMTP din Roman este un producător renumit de țevi din oțel fără sudură pentru consumatorii din întreaga Europă și dincolo de aceasta. FOTO: Agerpres

Compania industrială ucraineană Interpipe a anunțat încheierea acordului de achiziție a fabricii ArcelorMittal Tubular Products (AMTP) din Roman, începând cu 31 martie 2026, potrivit Interfax.

Conform unui comunicat de presă publicat joi, tranzacția este un pas important în strategia companiei de a-și extinde prezența în Europa și de a-și consolida poziția pe piețele regionale cheie.

Se specifică faptul că fabrica AMTP din Roman este un producător renumit de țevi din oțel fără sudură pentru consumatorii din întreaga Europă și dincolo de aceasta.

Comunicatul de presă menționează că această achiziție oferă numeroase beneficii clienților grupului și fabricii din România. Mai exact, extinde prezența Interpipe în Europa: achiziția fabricii din Roman consolidează baza de producție locală a Interpipe în UE. De asemenea, sporește reziliența lanțului de aprovizionare, clienții beneficiind de un lanț de aprovizionare mai diversificat și mai fiabil.

În plus, se vorbește despre sinergii operaționale: combinarea expertizei tehnologice Interpipe și a producției integrate de oțel cu operațiunile consacrate ale fabricii din România este așteptată să crească eficiența, să optimizeze procesele de producție și să îmbunătățească calitatea generală a produselor.

Acest lucru consolidează, de asemenea, relațiile cu clienții: clienții fabricii din Roman se pot baza pe servicii continue, cu suport suplimentar din partea rețelei globale Interpipe, expertiză tehnică și o abordare orientată către client.

„Fabrica din Roman este prima noastră platformă de producție din Uniunea Europeană și la nivel internațional, marcând un pas istoric în dezvoltarea noastră. Aceasta completează perfect operațiunile noastre integrate vertical, cu valoare adăugată, din Ucraina, consolidând atât diversificarea noastră geografică, cât și integrarea tehnologică”, a comentat Luca Zanotti, CEO al Interpipe, o companie de țevi și roți.

După cum precizează serviciul de presă, „au fost îndeplinite toate condițiile obișnuite pentru încheierea tranzacției, inclusiv obținerea permiselor antitrust și de investiții străine directe necesare de la agențiile guvernamentale ucrainene și române”.

Fondată în 1951, fabrica din Roman este un important producător român de țevi de oțel fără sudură cu diametre cuprinse între 168,3 mm și 406,4 mm. Furnizează produse clienților din sectoarele energetic, construcțiilor și industriei, precum și pentru conducte în proiecte onshore/offshore și produce în mod tradițional țevi de carcasă pentru producția de petrol și gaze.

Interpipe este o companie industrială ucraineană care produce țevi de oțel și produse feroviare. Produsele companiei sunt furnizate în 70 de țări din întreaga lume prin intermediul unei rețele de birouri de vânzări situate pe piețe cheie din Orientul Mijlociu, America de Nord și Europa.

Structura companiei include cinci active industriale: Uzina de laminare a țevilor Interpipe Nyzhniodniprovsky, Uzina de țevi Interpipe Novomoskovsk, Interpipe Niko Tube, Dnipropetrovsk Vtormet și complexul siderurgic electric Dniprosteel, care operează sub marca Interpipe Steel.

Compania are în total aproximativ 9.500 de angajați. Proprietarul final al Interpipe Limited este oligarhul ucrainean Victor Pinchuk, unul dintre cei mai bogați ucraineni.