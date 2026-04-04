Volodimir Zelenski a ajuns la Istanbul, unde se va întâlni cu Recep Erdogan. „Discuțiile nu vor fi doar despre interceptori de drone”

1 minut de citit Publicat la 14:39 04 Apr 2026 Modificat la 14:43 04 Apr 2026

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit sâmbătă la Istanbul pentru o întâlnire cu omologul său turc Recep Tayyip Erdogan, a anunţat administraţia prezidenţială de la Kiev, potrivit AFP şi Reuters, preluate de Agerpres.

„Preşedintele a sosit la Istanbul pentru discuţii cu preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan”, a afirmat purtătorul său de cuvânt Serhii Nikiforov, într-un mesaj pentru jurnalişti.

Nikiforov a adăugat că şeful statului ucrainean se va întâlni şi cu patriarhul ecumenic al Constantinopolului, Bartolomeu.

„Lucrăm la consolidarea parteneriatului nostru pentru a asigura protecţia reală a vieţii oamenilor, pentru a spori stabilitatea şi pentru a garanta securitatea în Europa noastră, ca şi în Orientul Mijlociu. Eforturile comune dau întotdeauna cele mai bune rezultate”, a scris Volodimir Zelenski pe platforma X.

Arrived in Istanbul, where important meetings are scheduled. Substantive talks have been prepared with the President of Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan.



„Discuţiile nu vor fi doar despre interceptori (de drone), ele vor aborda şi cooperarea pentru securitate în general”, a indicat un înalt responsabil ucrainean.

De la începerea războiului din Orientul Mijlociu la finalul lunii februarie, Kievul încearcă să-şi folosească experienţa în apărarea antiaeriană contra dronelor de fabricaţie iraniană Shahed, utilizate de Rusia împotriva Ucrainei şi de Iran contra monarhiilor arabe din Golful Persic.