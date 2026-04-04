Volodimir Zelenski a ajuns la Istanbul, unde se va întâlni cu Recep Erdogan. „Discuțiile nu vor fi doar despre interceptori de drone”

M.L.
1 minut de citit Publicat la 14:39 04 Apr 2026 Modificat la 14:43 04 Apr 2026
erdogan si zelenski
Recep Erdogan și Volodimir Zelenski, imagine de arhivă. Foto: Getty Images

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit sâmbătă la Istanbul pentru o întâlnire cu omologul său turc Recep Tayyip Erdogan, a anunţat administraţia prezidenţială de la Kiev, potrivit AFP şi Reuters, preluate de Agerpres.

„Preşedintele a sosit la Istanbul pentru discuţii cu preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan”, a afirmat purtătorul său de cuvânt Serhii Nikiforov, într-un mesaj pentru jurnalişti.

Nikiforov a adăugat că şeful statului ucrainean se va întâlni şi cu patriarhul ecumenic al Constantinopolului, Bartolomeu.

„Lucrăm la consolidarea parteneriatului nostru pentru a asigura protecţia reală a vieţii oamenilor, pentru a spori stabilitatea şi pentru a garanta securitatea în Europa noastră, ca şi în Orientul Mijlociu. Eforturile comune dau întotdeauna cele mai bune rezultate”, a scris Volodimir Zelenski pe platforma X.

„Discuţiile nu vor fi doar despre interceptori (de drone), ele vor aborda şi cooperarea pentru securitate în general”, a indicat un înalt responsabil ucrainean.

De la începerea războiului din Orientul Mijlociu la finalul lunii februarie, Kievul încearcă să-şi folosească experienţa în apărarea antiaeriană contra dronelor de fabricaţie iraniană Shahed, utilizate de Rusia împotriva Ucrainei şi de Iran contra monarhiilor arabe din Golful Persic.

Ştiri video recomandate
×
Etichete: Volodimir Zelenski Recep Erdogan Ucraina turcia

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Externe
» Citește mai multe din Externe
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close