Germanii cu vârste între 17 și 45 de ani nu mai pot părăsi țara pentru perioade mai lungi de trei luni fără aprobarea Armatei

Așa-numita Lege privind modernizarea serviciului militar a intrat în vigoare la 1 ianuarie. Foto: Getty Images

Conform noii legislații privind serviciul militar din Germania, toți bărbații cu vârsta cuprinsă între 17 și 45 de ani trebuie să obțină aprobarea Forțelor Armate Germane pentru orice deplasare în străinătate care depășește trei luni. Ministerul Federal al Apărării a confirmat această informație, care fusese publicată în „Frankfurter Rundschau”, ca răspuns la o solicitare a dpa, potrivit FAZ.

Cu toate acestea, un purtător de cuvânt a adăugat: „Vom clarifica prin regulamente administrative că aprobarea este considerată acordată atâta timp cât serviciul militar este voluntar”.

Așa-numita Lege privind modernizarea serviciului militar a intrat în vigoare la 1 ianuarie. Elementul său central este examenul obligatoriu de recrutare pentru tinerii născuți în 2008 și ulterior. Scopul este de a recruta voluntari pentru a extinde forțele armate de la peste 180.000 de bărbați și femei cu 80.000 la 260.000 de soldați activi.

Cunoștințe pentru „situații de urgență”

În același timp, noile reglementări stabilesc și cadrul pentru înregistrarea și monitorizarea militară, a explicat un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării. „Conform formulării legii, bărbații cu vârsta de 17 ani și peste sunt obligați să aibă orice deplasare în străinătate cu o durată mai mare de trei luni aprobate în prealabil de către centrul de carieră relevant al Bundeswehr-ului (Forțele Armate Germane).” Această obligație încetează la vârsta de 45 de ani, conform legii.

Purtătorul de cuvânt a explicat că Forțele Armate Germane trebuie să știe, în caz de urgență, cine ar putea sta în străinătate pentru o perioadă extinsă. „Prin urmare, a fost creată o bază juridică pentru a sprijini implementarea practică a elementelor obligatorii ale noului serviciu militar – cum ar fi examenul de recrutare obligatoriu, care este în vigoare de la 1 ianuarie 2026.” Conform legii, cerința aprobării se aplică și în afara stărilor de război și a apărării naționale. Această regulă s-a aplicat și în timpul Războiului Rece.

Purtătorul de cuvânt a refuzat să răspundă cu privire la cât de des au fost solicitate astfel de permise de la începutul anului. Întrebat cum vor fi detectate sau pedepsite încălcările acestei reglementări, el a explicat: „Această reglementare era deja în vigoare în timpul Războiului Rece și nu avea nicio relevanță practică; în special, nu este aplicată.”

Purtătorul de cuvânt a subliniat: „Consecințele acestei reglementări pentru tineri sunt fundamental profunde, mai ales având în vedere că serviciul militar rămâne voluntar.” Prin urmare, „la Ministerul Federal al Apărării se elaborează în prezent reglementări specifice pentru acordarea de excepții de la cerința de aprobare, inclusiv pentru a evita birocrația inutilă.”