Majoritatea germanilor susţin revenirea la armată obligatorie. Ce cred românii despre stagiul militar

2 minute de citit Publicat la 11:43 18 Noi 2025 Modificat la 11:45 18 Noi 2025

Germania vrea examinare obligatorie pentru tineri în vederea recrutării în armată. sursa foto: Getty

Majoritatea germanilor susțin introducerea unui serviciu militar obligatoriu pentru bărbații născuți după 2008, a relatat DPA, citând un sondaj realizat de Institutul INSA, potrivit Agerpres.

Cercetarea sociologică a indicat că aproape 60% dintre respondenți consideră introducerea serviciului militar obligatoriu drept corectă, în timp ce 29% nu sunt de acord, iar 13% spun că nu se pot pronunța.

La începutul acestei săptămâni, guvernul german, format din blocul conservator al cancelarului Friedrich Merz și social-democrații de centru-stânga, a ajuns la un compromis obținut cu greu pentru a consolida forțele armate ale Germaniei prin introducerea unui nou model de serviciu militar voluntar, în scopul creșterii dimensiunii armatei.

Ce prevede planul din Germania privind reintroducerea serviciului militar obligatoriu

Planul guvernului prevede că, dacă serviciul militar voluntar nu este suficient pentru a completa rândurile Bundeswehr (forțele armate germane, n.r.), parlamentul poate introduce serviciul militar obligatoriu, în care recruții care vor servi ca soldați vor fi determinați aleatoriu.

Cu toate acestea, 57% dintre cei chestionați nu se așteaptă ca suficienți voluntari să se prezinte pentru a îndeplini obiectivele de personal ale Bundeswehr-ului. Doar 25% cred că acest model va avea succes, iar 18% spun că nu își pot exprima opinia.

Dorința personală de a efectua serviciul militar rămâne scăzută, doar 31% dintre respondenți indicând că sunt dispuși să se ofere voluntari, în timp ce 55% exclud complet această opțiune.

Sondajul sociologic INSA a fost realizat între 13 și 14 noiembrie pe un eșantion de 1.003 persoane.

Germania a abolit serviciul militar obligatoriu în 2011, dar acesta poate fi reinstituit printr-o majoritate parlamentară simplă, inclusiv în perioade de tensiune sporită sau de urgență în domeniul apărării.

Constituția prevede în prezent serviciul militar obligatoriu doar pentru bărbați. Propunerile de includere a femeilor ar necesita un amendament constituțional.

Ce cred românii despre reintroducerea stagiului militar obligatoriu

Cercetările sociologice din România arată că majoritatea românilor nu susțin reintroducerea stagiului militar obligatoriu.

Potrivit unui sondaj de opinie din luna octombrie, aproape jumătate (48%) dintre români consideră că reintroducerea stagiului militar obligatoriu nu ar fi o idee bună. De asemenea, 49% dintre respondenți au spus că țara noastră nu are capacitatea de a rezista 48 de ore, în cazul unui atac.

Potrivit sondajului dat duminică publicităţii, 43% îşi doresc reintroducerea stagiului militar obligatoriu şi 9%, nu ştiu/nu răspund.

Armata Română nu are capacitatea de a rezista 48 de ore, în cazul unui atac, aşa cum se specifică în regulamentul NATO - sunt de părere 49% dintre români, în timp ce 35% sunt optimişti.

Cu creşterea cheltuielilor pentru înarmare a tuturor ţărilor membre ale NATO, deci şi a României, sunt de acord 58%, 30% nu sunt de acord şi 12% sunt nehotărâţi.

Amintim că deputaţii au adoptat, luna trecută, proiectul privind voluntariatul militar, respectiv proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că proiectul de lege va întări rezerva operațională a Armatei Române. El a subliniat că noua legislație nu prevede introducerea stadiului militar obligatoriu.