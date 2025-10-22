Deputații au dat undă verde pentru armata voluntară. Ionuț Moșteanu: “E un proiect de care România are nevoie”

Deputaţii au adoptat, miercuri, proiectul privind voluntariatul militar. Legea, salutată de ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Foto: Armata României/Facebook

Deputaţii au adoptat, miercuri, proiectul privind voluntariatul militar, respectiv proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că proiectul de lege va întări rezerva operațională a Armatei Române. El a subliniat că noua legislație nu prevede introducerea stadiului militar obligatoriu.

“E un proiect de care România are nevoie, Ministerul Apărării are nevoie, Armata Română are nevoie, un proiect menit să întinerească rezerva operaţională a Armatei Române, adresat tinerilor între 18 şi 35 de ani. Este vorba de serviciu voluntar şi subliniez. (...) Nu este nimic obligatoriu în Armata Română, asta să fie foarte clar pentru toată lumea. (...) Este un proiect la care s-a lucrat mult, de doi ani de zile”, a declarat Ionuţ Moşteanu de la tribuna Camerei Deputaţilor, potrivit Agerpres.

Opoziția a criticat legislația privind voluntariatul militar, deputatul S.O.S. România Mirel-Nicolae Ion reproșându-I ministrului Moșteanu că nu a făcut stagiul militar.

"Spre deosebire de domnul ministru, eu am făcut armata un an şi 6 luni, unde se făcea armată pe vremea aceea. Aşa erau timpurile. Şi vă pot spune, la 20 de ani sau la 10 ani după terminarea stagiului militar, foarte multe din deprinderile pe care le aveai atunci nu le mai stăpâneşti. Legea 270 permitea rezervistului militar pe bază de contract să ţină contactul cu instituţia militară şi să aibă exerciţiul acesta al armatei, pentru că, până la urmă, armata este o sumă de deprinderi care se fac prin exerciţiu şi repetiţie. Aceasta este deprinderea militară, nu o facem patru luni, ni se spune ceva, tragem de cinci ori sau au trei trageri. (...) Ăla e rezervistul? Ăla este militarul pe care vreţi dumneavoastră să ne bazăm că va apăra ţara?", a spus Mirel-Nicolae Ion.

Deputatul PNL Daniel Gheorghe a precizat în cadrul dezbaterilor că legea valorifică potențialul militar al României și că ajută la prevenirea unui potențial conflict.

"Cred că ar trebui să trecem dincolo de toate teoriile conspiraţioniste şi toate aceste zvonuri care nu fac decât să tulbure în aceeaşi direcţie a unui război hibrid manipulat din Est şi să înţelegem foarte limpede că această lege nu vine decât să întărească capacitatea de apărare a României şi, inevitabil, să prevină apariţia unor eventuale conflicte", a afirmat Daniel Gheorghe.

Acuzațiile opoziției privind stagiul militar voluntar

Deputatul AUR Dan Tanasă a spus că românii "nu vor să moară pentru Moşteanu, Grindeanu sau Ciolacu". El i-a acuzat pe reprezentanții puterii că au distrus industria militară,

“Aţi distrus absolut toată capacitatea României de a produce armament. Mai avem câteva mici hale, pe ici, pe colo. V-aţi limitat doar la a cumpăra armament din alte state, deşi noi eram exportatori neţi de tehnică militară şi armament înainte de 1990. Pentru că ăştia sunteţi. Praful! Asta este singura strategie de guvernare pe care aţi avut-o, PSD, PNL, USR şi UDMR, în ultimii 35 de ani. Iar acum, în disperare de cauză, încercaţi să-i plătiţi pe oameni să vină la oaste, pentru că oamenii nu mai vor la oaste. Pentru cine să vină? Pentru Nicuşor Dan? Pentru Moşteanu? Domnule Moşteanu, românii, tinerii, vin la oaste dacă inspiră încredere că luptă pentru ceva. Iertaţi-mă, dumneavoastră nu inspiraţi. (...) Pentru cine să moară românii? Pentru Grindeanu să moară? Pentru Ciolacu?", a susţinut Tanasă.

În replică, ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a arătat că "oamenii vin în armată ca militari profesionişti sau fac armata voluntar şi se pregătesc ca rezervişti, nu pentru un politician sau altul, ci pentru a fi pregătiţi să-şi apere familiile".

S-au înregistrat 263 de voturi "pentru", 11 voturi "contra" şi 13 abţineri.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea cadrului legal pentru îndeplinirea, pe timp de pace, în mod voluntar, a serviciului militar activ de către cetăţenii care doresc să aibă o pregătire militară, prin introducerea unui nou concept de "soldat/gradat voluntar în termen, în structurile Ministerului Apărării Naţionale".