Sondaj AVANGARDE: Jumătate dintre români cred că Armata Română nu ar face față unui atac al Rusiei

În urmă cu câteva zile, șeful Armatei a declarat că toți românii ar trebui să știe să tragă cu arma. Foto: Facebook/MApN

Aproape jumătate (48%) dintre români consideră că reintroducerea stagiului militar obligatoriu nu ar fi o idee bună, relevă sondajul „Percepţii asupra capacităţilor Armatei Române”, realizat de Avangarde. De asemenea, 49% dintre aceștia sunt de părere că țara noastră nu are capacitatea de a rezista 48 de ore, în cazul unui atac.

Potrivit sondajului dat duminică publicităţii, 43% îşi doresc reintroducerea stagiului militar obligatoriu şi 9%, nu ştiu/nu răspund.

Armata Română nu are capacitatea de a rezista 48 de ore, în cazul unui atac, aşa cum se specifică în regulamentul NATO - sunt de părere 49% dintre români, în timp ce 35% sunt optimişti, iar 16% nu ştiu/nu răspund.

Cu creşterea cheltuielilor pentru înarmare a tuturor ţărilor membre ale NATO, deci şi a României, sunt de acord 58%, 30% nu sunt de acord şi 12% sunt nehotărâţi.

Un procent de 44% dintre respondenţi agreează ideea ca eventualele drone fără pilot care ar intra în spaţiul aerian al României să fie doborâte, 41% îşi doresc o analiză „în funcţie de situaţie”, 8% spun „mai degrabă nu”, 2% „cu siguranţă nu” şi 5% nu ştiu/nu răspund.

Pericolul ca Rusia să atace, intenţionat, România este perceput ca fiind mic/foarte mic/inexistent de 58% dintre intervievaţi, 33% susţin că este mare/foarte mare şi 9% nu ştiu/nu răspund.

Guvernul României gestionează „prost” capitolul Apărării Naţionale în accepţia a 58% dintre români, 22% îl percep ca „bine” gestionat şi o cincime (20%) s-au încadrat la nu ştiu/nu răspund.

55% dintre români nu îşi doresc trimiterea de trupe de către România, în situaţia în care Federaţia Rusă ar ataca Republica Moldova, 28% sunt favorabili pentru trimiterea de trupe, iar 17% nu ştiu/nu răspund.

În contextul situaţiei geo-militare actuale a României, 75% dintre respondenţi susţin că un ofiţer superior în retragere „cu calităţi profesionale recunoscute” ar trebui să conducă Ministerul Apărării Naţionale, 11% preferă un civil şi 14% nu ştiu, nu răspund.

Sondajul a fost realizat telefonic, în perioada 6 - 10 octombrie, pe un eşantion multi-stratificat, probabilistic de 920 de subiecţi din populaţia adultă (18 ani şi peste), neinstituţionalizată, a României.

Eroarea maximă de eşantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,4%.