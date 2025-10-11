Șeful Armatei, despre cea mai mare vulnerabilitate a României: „Un atac terestru dinspre Rusia va trece prin Poarta Focșanilor”

Poarta Focșanilor este o rută istorică folosită de armatele care veneau din est. Foto: MApN

Cea mai mare vulnerabilitate pentru securitatea României este Poarta Focșanilor, a afirmat Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Antena 3 CNN. Un eventual atac terestru al Federației Ruse asupra României ar trece, în mod obligatoriu, prin acest coridor strategic situat între Carpați și Dunăre. Șeful Armatei a declarat că România trebuie să se concentreze acum pe acoperirea „tuturor vulnerabilităților”. Generalul Gheorghiță Vlad a atras însă atenția că un atac al Rusiei asupra unui stat membru NATO este „puțin probabil”, dar nu poate fi exclus.

Poarta Focșanilor este o vulnerabilitate pentru România „în egală măsură” ca și Suwalki Gap pentru țările baltice, a afirmat generalul Gheorghiță Vlad la Antena 3 CNN.

„Geografia dictează și direcțiile operative. Geografia dictează și direcțiile operative. Dacă are loc un conflict, în termeni clasici și cu acțiune terestră, toate acțiunile se vor duce prin acele coridoare de mobilitate pentru că nu poți să te duci să dai un atac prin Himalaya. Trebuie să folosești terenul în mod efectiv, astfel încât să ajungi în punctul în care îți dorești într-un timp foarte scurt.

Asta este vulnerabilitatea României și trebuie să ne concentrăm pentru acoperirea tuturor vulnerabilităților, pentru că un atac terestru dinspre Federația Rusă, către zona de sud a României, obligatoriu va trece prin Poarta Focșanilor. De asta se tot vorbește de partea Focșanilor”, a spus generalul Gheorghiță Vlad într-un interviu în exclusivitate pentru Antena 3 CNN.

Șeful Statului Major al Apărării a spus că în acest moment NATO se află într-un război cognitiv, iar provocările Rusiei sunt „nepermis de dese”.

„Ele nu trebuie. într-o lume democrată, într-o lume care se ghidează după reguli internaționale, aceste lucruri nu ar trebui să se întâmple și sunt incalificabile. Nu trebuie să se întâmple”, a precizat generalul.

Șeful Armatei a adăugat însă că România este pregătită să facă față acestor provocări care iau diverse forme, încălcări ale spațiului aerian, atacuri cibernetici, campanii de manipulare și dezinformare, iar în cazul unor amenințări „pentru deschiderea focului” nu vor exista ezitări. „Se va deschide focul, este clar”, a spus generalul Gheorghiță.

Ce este Poarta Focșanilor

Poarta Focșanilor este o rută istorică folosită de armatele care veneau din est. Este o structură teritorială cheie cu rol de coridor de mobilitate în ambele sensuri, aflată la marginea de sud a Zonei de Operații Est. Pentru că terenul este la joasă altitudine, este prielnic tancurilor și favorizează războiul de manevră.

NATO a începus să-și actualizeze planurile de apărare pentru a putea răspunde la amenințările rusești, iar hărțile vechi sunt revizuite.

Un grup de specialiști în geografie militară din cadrul Brigăzii de Geniu a Franței, cunoscut sub numele de al 28-lea Grup Geografic (28e GG), s-a deplasat în România pentru a realiza relevamente topografice de mare precizie, necesare actualizării planurilor de apărare ale NATO.

Obiectivul principal: identificarea celor mai vulnerabile rute și pregătirea terenului pentru o posibilă confruntare în estul Europei.

Pe harta digitală creată de militari, relieful României este redat în detaliu, în trei dimensiuni. În centrul atenției se află „Poarta Focșani”, un coridor strategic situat între Carpați și Dunăre.

„Românii numesc această zonă ‘Poarta Focșani’”, explică un colonel francez care a condus un detașament acolo anul trecut. Potrivit militarilor români și aliați, dacă Rusia ar ataca România, prin această zonă ar veni.