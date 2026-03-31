Vodafone Business lansează o nouă ediție a Bootcamp-ului Deschis la Nou: 2 zile de mentorat, 15 experți, 300 de antreprenori

Vodafone Business revine cu o nouă ediție a Bootcamp-ului Deschis la Nou. Deschis la Tehnologie. foto: Vodafone

· Înscrierile sunt deschise până pe 4 mai 2026 pe www.vodafone.ro/business/deschis-la-nou/bootcamp

· Participarea este gratuită pe baza unei selecții prealabile, în limita a 300 de locuri.

· Printre mentori se numără Iancu Guda (Analist Financiar, Autor și Antreprenor), Andi Moisescu (Realizator TV), Horia Tecău (Fondator Mind.Set.Match) și Radu Savopol (CEO & Co-fondator 5 to go)

București, 24 martie: Vodafone Business revine cu o nouă ediție a Bootcamp-ului Deschis la Nou. Deschis la Tehnologie , un program de mentorat gratuit gândit pentru antreprenorii din România care vor să-și transforme afacerile cu ajutorul tehnologiei. Evenimentul se va desfășura pe 5-6 iunie, în București.

Pe parcursul a două zile intensive, participanții vor interacționa direct cu oameni de afaceri renumiți și experți de top din România, vor genera idei concrete pentru afacerile lor și vor beneficia de expertiza mentorilor și a tuturor antreprenorilor înscriși în sesiunile dedicate de networking. Printre mentori se numără Cristina Bâtlan (Fondator Musette), Iancu Guda (Analist Financiar, Autor și Antreprenor), Andi Moisescu (Realizator TV), Horia Tecău (Fondator Mind. Set. Match) și Radu Savopol (CEO & Co-fondator 5 to go), precum și experți din echipa Vodafone.

Programul este conceput special pentru nevoile întreprinderilor mici și mijlocii din România și are scopul de a-i ajută pe antreprenorii mici să-și crească afacerea cu decizii mai bune, nu mai complicate. Mentorii vor aborda subiecte importante precum digitalizarea, AI, optimizarea de procese, securitatea cibernetică, dar și raportare financiară, personal branding, public speaking, scalare, e-commerce și vânzări.

“Bootcamp-ul Deschis la Nou, Deschis la Tehnologie pornește de la o realitate foarte clară: în economia de astăzi, antreprenorii români nu mai au nevoie doar de inspirație, ci de instrumente concrete care îi ajută să ia decizii mai bune, să lucreze mai eficient și să crească mai inteligent. Într-un context în care presiunea pe costuri, viteză și competitivitate este tot mai mare, tehnologia nu mai este un avantaj opțional, ci un diferențiator real. De aceea, am construit acest bootcamp în jurul nevoilor reale ale antreprenorilor, indiferent de dimensiunea afacerii lor: soluții practice, strategii clare și conexiuni valoroase, care pot transforma tehnologia într-un motor de creștere. Timp de două zile, echipa Vodafone Business va aduce exemple aplicate, abordări ușor de înțeles și soluții ușor de implementat, astfel încât fiecare participant să plece nu doar inspirat, ci mai pregătit pentru ceea ce urmează. Pentru că, într-o piață care se schimbă rapid, nu vor câștiga neapărat cei mai mari, ci cei care au curajul să se transforme primii.”, a declarat Alexandru Băloi, Vodafone Business Unit Director.

Participarea este gratuită pe baza unei selecții prealabile, în limita a 300 de locuri. Înscrierile sunt deschise până pe 4 mai 2026 pe www.vodafone.ro/business/deschis-la-nou/bootcamp , iar participanții selectați vor fi anunțați până pe 18 mai. Pentru a fi eligibile, afacerile trebuie să aibă sediul în România, minimum 2 ani de activitate, o cifră de afaceri de cel puțin 100.000 €/an și să nu fi participat la edițiile anterioare.

Bootcamp-ul Deschis la nou. Deschis la tehnnologie a fost lansat în 2024 pentru a ajuta antreprenorii români să ia decizii mai inteligente, să lucreze mai eficient și să crească mai rapid, folosind tehnologia ca diferențiator real într‑o economie în continuă schimbare. De la 50 de participanți la prima ediție, amploarea evenimentului a crescut an de an, ajungând acum la 300 de locuri disponibile. Reunind oameni de afaceri de succes și experți Vodafone care împărtășesc soluții reale și strategii testate, misiunea rămâne aceeași: să aducă digitalizarea mai aproape de realitatea zilnică a IMM-urilor din România.

