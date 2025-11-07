Microsoft pregătește superinteligența umanistă: „O tehnologie creată pentru a servi oamenii”

1 minut de citit Publicat la 23:45 07 Noi 2025 Modificat la 23:45 07 Noi 2025

Decizia Microsoft vine la câteva luni după ce Meta, compania-mamă a Facebook, a investit miliarde de dolari în crearea Meta Superintelligence Labs. Foto: hepta.ro

Microsoft a anunțat joi formarea unei noi echipe specializate în cercetarea avansată a inteligenței artificiale. Noul grup, denumit MAI Superintelligence Team, va fi condus de Mustafa Suleyman, CEO-ul diviziei Microsoft AI, care include Bing și asistentul Copilot, scrie CNBC.

„Facem acest lucru pentru a rezolva probleme reale, concrete – și într-un mod care să rămână ancorat în realitate și controlabil”, a scris Suleyman într-o postare pe blogul companiei.

„Nu construim o superinteligență vag definită; construim o tehnologie practică, concepută în mod explicit pentru a servi umanitatea.”

Decizia Microsoft vine la câteva luni după ce Meta, compania-mamă a Facebook, a investit miliarde de dolari în crearea Meta Superintelligence Labs, un laborator dedicat cercetării și dezvoltării produselor bazate pe AI. Termenul „superinteligență” se referă, în general, la sisteme capabile să depășească inteligența umană în majoritatea domeniilor.

Mustafa Suleyman este o figură cunoscută în industria AI — el a fost cofondatorul laboratorului DeepMind, achiziționat de Google în 2014. După ce a părăsit Google în 2022, Suleyman a fondat și condus startup-ul Inflection AI, companie pe care Microsoft a recrutat-o anul trecut, preluând mai mulți angajați-cheie, inclusiv pe el.

Giganții din tehnologie se află într-o cursă accelerată pentru a atrage cei mai buni ingineri și cercetători în domeniul inteligenței artificiale, încercând să-și îmbunătățească produsele cu funcții de AI generativă – o tendință care a explodat după lansarea ChatGPT de către OpenAI în 2022.

Microsoft folosește modelele OpenAI în Bing și Copilot, în timp ce OpenAI își rulează sistemele în Azure, platforma cloud a Microsoft. După o restructurare recentă, Microsoft deține o participație de 135 de miliarde de dolari în OpenAI.

Cu toate acestea, compania americană încearcă să-și reducă dependența de OpenAI, apelând și la modele dezvoltate de Google și Anthropic – companie fondată de foști angajați OpenAI.

Noua echipă de cercetare Microsoft AI va avea ca obiectiv crearea unor „companioni digitali utili”, capabili să ofere sprijin în educație și în alte domenii, dar și dezvoltarea unor aplicații specializate în medicină și energie regenerabilă.

„Vom atinge un nivel de performanță expert în diagnosticare, alături de capabilități avansate de planificare și predicție în mediile clinice operaționale”, a explicat Suleyman.

Pe fondul îngrijorărilor tot mai mari ale investitorilor privind cheltuielile masive pentru AI fără o cale clară spre profitabilitate, Suleyman a subliniat că noul proiect Microsoft va fi ghidat de principii etice clare:

„Vreau să fie clar: nu construim o superinteligență cu orice preț și fără limite.”