România ia în calcul să anuleze contractul de peste 400 de milioane USD pentru drone cu israelienii de la Elbit Systems. Care e motivul

1 minut de citit Publicat la 11:11 03 Apr 2026 Modificat la 17:39 03 Apr 2026

Dronă Hermes 450, fabricată de compania israeliană Elbit Systems. Foto: Getty Images

România analizează anularea unui contract în valoare de aproximativ 430 de milioane de dolari încheiat pentru achiziția de drone de la compania israeliană Elbit Systems, scrie publicația The Jerusalem Post.

Ziarul îl citează pe ministrul român al Apărării, Radu Miruță, care acuză întârzierile la livrare ale părții israeliene.

Semnat în 2022, contractul prevedea începerea livrărilor în 2025.

Potrivit lui Miruță, Elbit Systems a solicitat trei amânări invocând clauza de forță majoră, iar ministerul le-a acceptat pe primele două.

Radu Miruță: Sunt sisteme care, dacă sunt livrate cu întârziere, nu mai sunt relevante

El a precizat că firma israeliană a acumulat penalități de întârziere în valoare totală de aproximativ 60 de milioane de euro.

"Analizez dacă să reziliem ​​acest contract. Există unele dispozitive cu anumite caracteristici tehnice care, dacă sunt primite câțiva ani mai târziu, nu mai sunt relevante", a explicat ministrul.

The Jerusalem Post (JP) notează că România, membră a Uniunii Europene și a NATO, are o frontieră terestră de 650 km cu Ucraina.

Resturi de dronă, găsite frecvent în România, în urma atacurilor lansate de Rusia în Ucraina

Spațiul aerian național a fost încălcat în mod repetat de aparate fără pilot, iar fragmente de drone au căzut pe teritoriul românesc de când Rusia a început să atace porturile ucrainene de la Dunăre.

Bugetul de apărare al României pentru 2026 se ridică la 2,45% PIB, amintește JP.

În cadrul noii inițiative de reînarmare SAFE a Uniunii Europene, care se derulează de la sfârșitul acestui an, România a primit 16,6 miliarde de euro.

Bucureștiul intenționează să cheltuiască aproximativ 200 de milioane de euro pentru producția de drone.

România se reorientează spre Ucraina pentru dotarea cu drone

În martie anul curent, președinții Nicușor Dan și Volodimir Zelenski au semnat o declarație de intenție vizând producerea în România a unor sisteme de apărare ucrainene, inclusiv drone.

Miercuri, guvernul român a organizat o întâlnire între firme de apărare locale și 15 companii ucrainene pentru a discuta cooperarea tehnică privind producția de aparate fără pilot.

Ministrul Miruță a declarat joi că România va selecta în următoarele zile o listă scurtă a producătorilor ucraineni de drone care îndeplinesc cerințele armatei române și apoi va demara discuțiile comerciale privind o posibilă producție comună.