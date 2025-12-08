Israelienii de la care România cumpără drone au interdicție la licitațiile NATO, după ce ar fi dat mită pentru a obține contracte

Documentele obținute de jurnaliștii platformelor citate arată că Elbit, unul dintre principalii furnizori ai NATO, a fost suspendat de NSPA la 31 iulie. Foto: Getty Images

Elbit Systems, cea mai mare companie de armament din Israel, este implicată într-un scandal uriaș de corupție. Israelienii sunt suspectați că ar fi dat mită în valoare de milioane de euro unor angajați ai Alianței pentru a obține contracte prin intermediei Agenției NATO pentru sprijin și achiziții (NSPA), potrivit documentelor obținute de platformei de jurnalism de investigație, Follow The Money. În urma acestor suspiciuni de corupție, NATO a interzis companiei să mai participe la noi licitații, iar mai multe dintre contractele sale în curs au fost suspendate.

De la compania Elbit Systems, Ministerul Apărării a anunțat că va cumpăra drone pentru Armata României. Contractul are o valoare totală de aproximativ 1.891 miliarde lei, fără TVA. De asemenea, tot de la Elbit Systems, România a cumpărat cu 60 de milioane de euro sistemul israelian de luptă împotriva dronelor.

Compania în sine, Elbit Systems, nu este anchetată. Investigațiile de corupție la NSPA au loc în Belgia și Luxemburg, unde agenția NATO își are sediile. NSPA este agenția prin care statele membre NATO cumpără echipamente și servicii militare. După invazia Rusiei în Ucraina, profilul și portofoliul NSPA au crescut semnificativ. Agenția este așteptată să cheltuie 9,5 miliarde de euro pentru toate contractele sale în acest an, o sumă care s-a triplat față de 2021.

Angajați ai agenției NATO de achizații, suspectați că luau mită

Platforma olandeză de investigație e Follow the Money și partenerii săi media La Lettre, Le Soir și Knack au dezvăluit că mai mulți foști și actuali angajați ai Agenției NATO pentru sprijin și achiziții (NSPA) sunt anchetați pentru luare de mită. O parte dintre aceștia au fost arestați în luna mai, în urma unor percheziții ce au avut loc în șapte țări, inclusiv Belgia și Statele Unite ale Americii.

Aceștia sunt suspectați că ar fi primit mită în valoare de milioane de euro de la compania Elbit Systems pentru a obține contracte prin intermediul agenţieiNATO pentru a aproviziona alianța militară și cele 32 de state membre ale acesteia.

Documentele obținute de jurnaliștii platformelor citate arată că Elbit, unul dintre principalii furnizori ai NATO, a fost suspendat de NSPA la 31 iulie. Mai exact, mai multe dintre contractele sale în curs sunt suspendate, iar compania are interdicția de a participa la noi licitații. Alte contracte, care nu au legătură cu acest scandal de corupție, sunt în continuare în desfășurare, potrivit sursei citate.

Follow The Money a aflat, de asemenea, că o persoană cheie asociată cu Elbit, un cetățean italian identificat ca Eliau E., este căutat la nivel internațional pentru rolul său presupus în mituirea personalului NSPA. Procuratura Federală din Belgia a confirmat că, la 30 septembrie, a fost emis un mandat internațional de arestare împotriva lui Eliau E. prin intermediul Interpolului. Bărbatul de 60 de ani este suspectat de dare de mită și de participare într-o organizație infracțională. Nu a fost arestat și este posibil să folosească o identitate falsă pentru a călători, potrivit unor surse familiare cu dosarul.

Elbit System e cea mai mare companie de armament din Israel

Elbit Systems este o companie internaţională, care activează în domeniul tehnologiei de apărare. Compania dezvoltă, produce, integrează şi susţine o gamă largă de soluţii de ultimă generaţie în multiple domenii, potrivit site-ului companiei.

Elbit este cel mai mare producător de armament din Israel, cu o cifră de afaceri de aproape 7 miliarde de dolari în 2024.

Compania cu sediul în Haifa, care produce drone, tancuri și muniție, printre alte echipamente militare, se clasează pe locul 25 în topul celor mai mari 100 de companii de apărare din lume, realizat de Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI).

În ultimul deceniu, Elbit a vândut echipamente militare în valoare de zeci de milioane de euro către NATO, inclusiv muniție, ochelari de vedere nocturnă și sisteme anti-rachetă pentru aeronave. Valoarea totală ar putea fi însă mult mai mare, deoarece multe contracte militare și sumele implicate nu sunt niciodată făcute publice. Un purtător de cuvânt al companiei a declarat pentru Follow The Money că nu poate comenta suspiciunile anchetatorilor. A spokesperson for Elbit said the company was unable to comment on the allegations. „Compania funcționează în deplină conformitate cu standardele industriei”, a adăugat purtătorul de cuvânt.