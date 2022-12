Armata Română cumpără drone israeliene. Anunțul făcut de MApN

Ministerul Apărării Naţionale, prin C.N. Romtehnica S.A., şi Compania Elbit Systems Ltd din Israel au semnat marţi, 20 decembrie, acordul-cadru de furnizare a produsului "Sistem UAS tactic-operativ clasa II".

Sursa foto: Ministerul Apararii Nationale, Romania - www.mapn.ro/ Facebook

Acordul-cadru, care a fost atribuit prin derularea unei proceduri specifice organizate potrivit dispoziţiilor H.G. nr. 912/2021 privind aprobarea circumstanţelor şi a procedurii specifice aferentă programului de înzestrare "Sistem UAS tactic-operativ clasa II", are o durată de cinci ani şi are ca obiect atribuirea de contracte subsecvente de furnizare a maxim şapte sisteme UAS Watchkeeper X în valoare totală de aprox. 1.891 miliarde lei, fără TVA.



Furnizarea celor şapte Sisteme UAS Watchkeeper X, care vor intra în dotarea Armatei României, se va realiza în condiţiile protejării interesului esenţial de securitate al statului român, Compania Elbit Systems Ltd fiind obligată, conform acordului încheiat, să realizeze şi să consolideze pe teritoriul naţional, la nivelul unor operatori economici din industria de apărare, o capacitate de producţie, integrare, testare şi mentenanţă în domeniul militar pentru sistemele livrate.



Astfel, începând cu primul sistem UAS Watchkeeper X, producţia structurii platformei aeriene şi producţia structurii containerului staţiei terestre de comandă-control, precum şi producţia de componente electrice şi mecanice din compunerea sistemului se vor realiza pe teritoriul României, la operatori economici din industria naţională de apărare.



De asemenea, începând cu al treilea sistem UAS Watchkeeper X, producţia tuturor sistemelor electrice şi mecanice aferente acestuia se va realiza în România, prin operatori economici din industria naţională de apărare.

Totodată, operaţiunile de mentenanţă de nivel complex pe durata ciclului de viaţă al sistemelor UAS Watchkeeper X vor fi realizate de operatori economici din industria naţională de apărare, astfel încât în situaţii de criză şi război să nu fie necesară executarea acestor operaţiuni în afara teritoriului naţional, precizează MApN.