Când va fi reumplut lacul Vidraru. Bogdan Ivan: "Alimentarea cu apă în aval este asigurată permanent"

Reumplerea lacului de acumulatre de la Vidraru a început, a anunțat ministrul Energiei, Bogdan Ivan. El estimează că operațiunea ar urma să se finalizeze în luna octombrie.

Într-un comentariu pe Facebook, ministrul precizează că alimentarea cu apă în aval este asigurată permanent, fără impact asupra localităţilor din zonă.

”Ca să vorbim şi despre veşti bune, la Vidraru a început reumplerea lacului de acumulare. Datele hidrologice sunt favorabile, iar dacă această tendinţă se menţine, estimăm finalizarea reumplerii în luna octombrie. Alimentarea cu apă în aval este asigurată permanent, fără impact asupra localităţilor din zonă. În paralel, urmărim constant evoluţia lucrărilor, avem echipe în teren şi monitorizăm situaţia prin sisteme automate, astfel încât fiecare etapă să se desfăşoare în deplină siguranţă.”, anunţă ministrul Energiei.

Potrivit ministrului Energiei, Barajul Vidraru a fost pus în funcţiune în 1966, cu o durată de viaţă proiectată de 30 de ani şi de fapt funcţionează de aproape 60 de ani, adică dublu.

”În aceste condiţii, retehnologizarea nu putea fi amânată, pentru că vorbim despre siguranţa în exploatare a unei infrastructuri critice pentru România. În toată această perioadă, m-am asigurat că Hidroelectrica respectă avizele, asigură permanent apa brută conform obligaţiilor legale şi aplică măsurile tehnice necesare pentru limitarea impactului în teren”, subliniază Ivan.

Hidroelectrica a anunțat de asemenea, miercuri, că a început reumplerea lacului de acumulare Vidraru. „Umplerea se realizează controlat și etapizat”, a transmis compania. Golirea lacului a început pe 1 august 2025 pentru lucrări de retehnologizare a hidrocentralei Vidraru.