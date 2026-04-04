Țările europene cu cele mai bune salarii după taxe. Pe ce loc este România în clasament

2 minute de citit Publicat la 16:00 04 Apr 2026 Modificat la 16:13 04 Apr 2026

România e pe ultimele locuri în UE la salariul mediu pe oră.

Contribuțiile sociale pot ajunge să reprezinte până la o treime din salariul plătit unui angajat.

Dacă lucrezi în Luxemburg, ai noroc — cel mai probabil ești plătit cu cel mai mare salariu mediu orar din Europa.

Marele Ducat din inima continentului oferă un salariu mediu net de 49,7 euro pe oră, potrivit noilor date Eurostat publicate săptămâna aceasta.

Urmează un grup de țări nordice, cu Islanda pe locul al doilea (47,0 €), urmată de Norvegia (45,8 €) și Danemarca (44,7 €).

La celălalt capăt al clasamentului, Letonia (12,9 €), România (12,9 €) și Bulgaria (10,5 €) au cele mai mici salarii medii pe oră.

Ce țări înregistrează cea mai rapidă creștere a salariilor nete

Totuși, nu sunt doar vești proaste pentru Europa de Est. Între 2021 și 2025, Bulgaria a înregistrat cea mai mare creștere a salariilor nete, cu un salt de 69,4%.

Polonia a avut, de asemenea, o performanță foarte puternică, cu salarii după taxe în creștere cu 66% în aceeași perioadă, urmată de România, cu un avans de 61,3%.

Angajații din Croația, Lituania și Ungaria au înregistrat, de asemenea, creșteri ale salariilor nete de peste 50% în medie.

Pe de altă parte, veniturile au rămas relativ stabile în Norvegia (5,5%), Suedia (6,1%) și Italia (10,6%), care au raportat cele mai lente creșteri din Europa între 2021 și 2025.

Germania, Franța și Spania au înregistrat, de asemenea, creșteri salariale sub media UE de 20%.

Unde apasă cel mai mult taxele asupra angajatorilor și angajaților

Începerea și administrarea unei afaceri de dimensiuni medii în UE poate fi costisitoare pentru angajatori.

Pentru companiile cu cel puțin 10 angajați, costul total al unui angajat este de aproximativ 35 € pe oră. Rata crește la 38 € dacă ne uităm doar la țările din zona euro.

Aproximativ un sfert din această sumă reprezintă costuri non-salariale, cum ar fi contribuțiile sociale. Totuși, există diferențe mari între țări în modul în care sunt distribuite costurile muncii.

Angajatorii din Franța (32%), Suedia (32%) și Slovacia (29%) suportă cele mai mari costuri non-salariale, în timp ce această pondere este aproape zero în România, Lituania și Malta, potrivit Eurostat.

Companiile din Spania și Italia raportează taxe pe muncă mai mari decât media UE, dar salarii nete orare sub media blocului.

Ce țări înregistrează cele mai mari costuri totale ale muncii

Angajatorii din Luxemburg plătesc cel mai mult în total, aproximativ 57 € pe oră, incluzând salariile și contribuțiile sociale — cel mai ridicat nivel din UE.

Este cu aproximativ 5 € mai mult pe oră decât Danemarca, aflată pe locul al doilea, și cu aproape 10 € mai mult decât Țările de Jos, aflate pe locul trei.

Diferența dintre vârful și baza clasamentului este însă foarte mare.

În Bulgaria, costul muncii este de doar 12 € pe oră, cel mai scăzut din UE, și puțin peste 15 € în Ungaria.

Potrivit Eurostat, costurile orare ale muncii la nivelul întregii economii au crescut cu 4,1% în UE și cu 3,8% în zona euro, comparativ cu 2024.

Malta a fost singura țară unde costurile totale ale muncii au scăzut (-0,5%), în timp ce cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Bulgaria (+13,1%), Croația (+11,6%) și Slovenia (+9,3%).